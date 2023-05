Waidhofen/Ybbs: [a:bua]-Stadtpreise verliehen

Seit 2016 wird der [a:bua]-Preis an Menschen in verschiedenen Bereichen, die außergewöhnliche Leistungen erbringen, überreicht. Bürgermeister Werner Krammer dankte den Preisträgern für ihren Einsatz: „In einer Zeit, wo eine Krise die andere jagt, lassen sich Menschen mit Empathie, Mut und Erfindergeist nicht entmutigen. Diese Persönlichkeiten, die bereit sind, sich für etwas einzusetzen, sind Vorbilder für unsere Gesellschaft!“

„Um Leistungsbereitschaft geht es im Sport, um den Umgang mit Sieg und Niederlage, Ausdauer und Teamgeist“, sagte Moderator Tom Bläumauer. Die Verleihung des Jugendsportpreises erging an die Volleyballmannschaft U15 Mädchen Raiba Waidhofen an der Ybbs, der Anerkennungspreis im Bereich Sport an Denis Kronsteiner, den Vizemeister im Crosslauf. Um Sport, der in den Alltag integriert wurde, geht es bei der Radlobby, hier erhielt Gunnar Scholz für den jahrelangen Einsatz und die Bewusstseinsbildung für das Alltagsradfahren den Anerkennungspreis im Bereich Zukunft.

Für ihre Leistungen, die der ganzen Bevölkerung zugutekommen, wurden die Landjugendgruppen Waidhofen vor den Vorhang geholt. Beim Projektmarathon, wo in 42 Stunden Projekte, wie zum Beispiel die Aussichtsplattform am Buchenberg errichtet werden, ziehen alle an einem Strang.

Erstmals wurde bei einer [a:bua]-Verleihung die goldene Ehrennadel der Stadt Waidhofen verliehen. Die Auszeichnung ging an Universitätsprofessor Wolfgang Obenaus für seine Verdienste im Bereich der Wissenschaft. „Professor Obenaus wurde kürzlich für sein Lebenswerk von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausgezeichnet. Jahrzehntelang unterrichtete und forschte er im Bereich der englischen Wirtschaftskommunikation, nach wie vor arbeitet er aktiv im Universitätsnetzwerk“, berichtete Bürgermeister Werner Krammer in seiner Laudatio.

Bürgermeister Werner Krammer (rechts) überreichte im Rahmen der [a:bua]-Feier die goldene Ehrennadel der Stadt Waidhofen an Universitätsprofessor Wolfgang Obenaus. Foto: Hopö

Über die erste der vier [a:bua]-Trophäen, die der Ybbsitzer Schmied Sepp Eybl gefertigt hatte, durfte sich die Waidhofner Opernregisseurin Anna Katharina Bernreitner freuen. „Sie geht andere Wege, sucht Fabrikhallen, Schulen, Gärtnereien für ihre Inszenierungen. Sie holt die Oper in den Alltag und macht sie für alle zugänglich“, sagte Alexander Hauer über die facettenreiche Künstlerin. „Dieser Preis ehrt mich sehr, Waidhofen hat so viele Facetten und ist quasi der Nährboden für meine Projekte“, freute sich Anna Katharina Bernreitner.

Vizebürgermeister Armin Bahr, die Preisträgerin in der Kategorie Soziales Irina Helm, Bürgermeister Werner Krammer und Stadtpfarrer Herbert Döller (von links). Foto: Hopö

Stadtpfarrer Herbert Döller fand berührende Worte für die Preisträgerin im Bereich Soziales: „Irina Helm, die vor vielen Jahren der Liebe wegen nach Waidhofen gekommen ist, steht Menschen zur Seite, die in ihrer Sprache ihre Not schildern. Doch sie schafft noch mehr mit der Sprache des Herzens. Sie tritt ein für die Menschen aus der Ukraine, begleitet zum Arzt, ins Krankenhaus, baut sprachliche Brücken und setzt Taten!“

Auszeichnung im Bereich Zukunft: Vizebürgermeister Mario Wührer, Josefa Fuchsluger, Florian Fuchsluger, Melanie Fuchsluger, Nationalratsabgeordneter Georg Strasser und Bürgermeister Werner Krammer (von links). Foto: Hopö

Für die Initiative zur Errichtung der Regionalhütten wurde die Familie Fuchsluger mit dem [a:bua]-Preis in der Kategorie Zukunft geehrt. „Hier geht es um regionale Wertschöpfung, Klimaschutz und Wertschätzung für die Bauern. Mit der Fähigkeit zur Innovation und Veränderung hat die Familie Ideen in die Tat umgesetzt, sie ist die organisatorische Drehscheibe zwischen Bauern und Konsumenten!“, schilderte Bauernbund-Präsident Georg Strasser in seiner Laudatio.

Nach den Ehrungen lud Bürgermeister Werner Krammer zu einem Buffet, bei dem regionale Köstlichkeiten angeboten wurden. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Jonny Leonhartsberger und Wolfgang Sambs umrahmt.

