Am Mittwoch, 19. Mai, öffnet das Waidhofner Parkbad seine Pforten. Saisonkartenbesitzer haben auch heuer wieder die Möglichkeit, schon ab 7.30 Uhr ihre Bahnen im Schwimmbecken zu ziehen.

In den letzten Wochen wurde das Areal des Parkbads in Zusammenarbeit mit der Firma Ambient Consult umgestaltet. Es entspricht nun den Natur-im-Garten-Kriterien. So wurden bunte Staudenbeete und Wildblumenwiesen angelegt, der Rutschenbereich wurde unterpflanzt und neue Sitzelemente wurden aufgestellt. Badegäste müssen sich an die geltenden Covid-Regeln (siehe unten) halten.

„Wir freuen uns, dass wir trotz aller Auflagen auch heuer wieder in eine neue Parkbad-Saison starten können“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Wenn wir uns an die vorgegebenen Sicherheitsregeln halten, steht dem Badevergnügen auch in diesem Sommer nichts im Wege.“