Schwimmen im Ybbstal

Langsam aber sicher wird das Wetter im Ybbstal sommerlicher und damit suchen auch wieder viele Schwimmbegeisterte die Abkühlung in den Bädern der Region oder auch in der Ybbs.

Wer naturnahes Baden bevorzugt, wird bei den Ybbsbädern in Hollenstein, Allhartsberg und Kematen fündig. Das Strandbad Hollenstein öffnet voraussichtlich Anfang Juni seine Pforten. Die Ybbsbäder in Kematen und Allhartsberg sind frei besuchbar. In Kematen öffnet das von der Gemeinde betriebene Buffet erstmalig an den Juniwochenenden, in den Ferien erhält man dort täglich von 11 bis 17 Uhr Erfrischungen. Als besondere Attraktionen gelten der vom Land prämierte Kinderspielplatz, ein SUP-Verleih sowie die Floßfähre, die das Kematner Naturbad mit jenem in Allhartsberg verbindet.

Das Naturbad Allhartsberg wurde in den letzten beiden Jahren vom Jugendverein JANG betreut, der diese Funktion aber aus Zeitgründen nicht mehr wahrnehmen kann. Nun übernimmt die Gemeinde die Betreuung, in den Ferienmonaten soll das Buffet mit einem Ferialpraktikanten oder einer Ferialpraktikantin besetzt werden.

Natürlich gibt es auch viele öffentliche Badeplätze an der Ybbs. Für das Baden in der Natur hat Martin Lagler, Abschnittskommandant der Wasserrettung Waidhofen und neuer Bademeister im Parkbad Waidhofen, ein paar Tipps parat: „Speziell wer am Ybbstalradweg unterwegs ist und zwischendurch eine Erfrischung sucht, sollte sich vorher abkühlen und nicht in direkt in die Ybbs springen. Bei unbekannten Badestellen sollte man immer vorsichtig sein, da man nicht weiß, ob es Strömungen gibt. Sollte es doch zu einem Badenotfall kommen, ist der Notruf der Wasserrettung 144.“

Freibäder in Ybbsitz und Böhlerwerk öffnen Mitte Mai

In Ybbsitz kann man sich voraussichtlich ab Mitte Mai wieder in das kühle Nass stürzen. Sofern die Witterung es erlaubt, ist der Badestart für Samstag, 13. Mai, geplant, wie Bürgermeister Gerhard Lueger verrät. „Unsere schöne Anlage mitten in der Wiese und der Naturbereich mit Badestrand direkt an der kleinen Ybbs machen das Badeerlebnis im Freibad Ybbsitz zu einer Besonderheit“, nennt Lueger einige Vorzüge der Anlage. Seit letztem Jahr gibt es hier auch einen SUP-Verleih.

Im Freibad Böhlerwerk ist der Badestart ebenfalls für Samstag, 13. Mai, vorgesehen. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen und freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, meint Thomas Raidl, Bürgermeister der Gemeinde Sonntagberg. Im Vorjahr konnte mit Ilena Clara Baron eine neue Pächterin für das Badbuffet gewonnen werden, die es auch in diesem Sommer wieder betreiben wird.

Neues Buffet in Gaflenz, Badestart in Waidhofen

Das Freibad Gaflenz soll je nach Witterung Ende Mai, Anfang Juni den Badebetrieb aufnehmen. Nachdem es im Vorjahr noch ein Provisorium gab, können die Badegästinnen und Badegäste hier heuer das neue Badbuffet bewundern, das von der Nahversorgergenossenschaft LENZ betrieben wird. Man darf sich auch auf spezielle kulinarische Sommerangebote freuen, heißt es aus der Gemeinde Gaflenz.

Bereits letzten Freitag startete man im Parkbad Waidhofen in die Badesaison. Trotz frischer Außentemperaturen fanden sich bereits kurz nach 7 Uhr einige tapfere Schwimmerinnen und Schwimmer ein, um die ersten Längen das Jahres zu schwimmen.

Auch wenn das restliche Wochenende wettertechnisch eher durchwachsen war, kann man von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Buffetbetreiberin Christine Mairhofer meint: „Momentan ziert sich das Wetter noch etwas, das kann aber jederzeit umschlagen. Ich wurde im Vorfeld schon oft angesprochen, die Leute haben richtig Biss auf das Schwimmen!“ Der frischgebackene Bademeister Martin Lagler (die NÖN berichtete) freut sich jedenfalls auf eine schöne und unfallfreie Badesaison. Wie er verrät, plant die Wasserrettung Waidhofen auch eine Neuauflage des 24-Stunden-Benefizschwimmens, das letzten September zum ersten Mal stattfand. „Das 24-Stunden-Schwimmen war ein super Ausklang für die letzte Badesaison“, meint Lagler. „Es wäre toll, wenn es heuer insgesamt eine so gesellige Saison wird, wie dieser letzte Badetag war, der alle von Jung bis Alt zusammengebracht hat.“

