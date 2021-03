„Als der Anruf über den ersten Corona-Lockdown voriges Jahr kam, war das für uns alle ein Schock. Trotzdem – eine Aussetzung der Betreuung war nur für zwei von hundert Kunden kurzfristig ein Thema. Schwierig war am Anfang die Unsicherheit, das Arbeiten mit Maske ungewohnt. Oft hat man das Bedürfnis, jemanden zu umarmen, das geht leider jetzt nicht“, berichtet Eva Pechhacker von der Sozialstation Ybbsitz über die schwierige erste Zeit.

„FFP2-Masken waren schwer aufzutreiben, die wenigen Masken, die wir damals erhalten haben, waren für uns sehr wertvoll. Das Einhalten von Distanz und gleichzeitiger Nähe war besonders herausfordernd, doch den Mitarbeitern ist das gut gelungen, vieles ist zur Normalität geworden“, berichtet Regionalleiter Markus Lurger.

„Obwohl die Schutzmaßnahmen herausfordernd sind, bleibt die Arbeit mit unseren Kunden dennoch eine schöne und erfüllende“ Marianne Steiner, Sozialstation Waidhofen

„Obwohl die Schutzmaßnahmen durchaus herausfordernd sind, so bleibt die Arbeit mit unseren Kunden dennoch auch während Corona eine schöne und erfüllende“, zeigt sich Marianne Steiner von der Sozialstation Waidhofen überzeugt. Sie erzählt, dass gerade in der Pandemie die Dankbarkeit und Wertschätzung ihrer Kunden für die Arbeit ihres Teams besonders spürbar sind. Zeit zu haben, um individuell auf Kundenbedürfnisse und -wünsche eingehen zu können, ist für sie speziell in der mobilen Pflege gut möglich und auch notwendig.

Im vergangen Jahr hat sich vieles für die mobilen Caritas-Pflegerinnen geändert, neue Erfahrungen, speziell im Bereich neuer Kommunikationsformen, wurden gemacht. Die klassische Dienstbesprechung musste aufgrund der notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen der Videokonferenz weichen.

„Auch, wenn diese Tools eine wichtige Unterstützung sind, um miteinander in Kontakt zu bleiben und um Informationen weiterzugeben, so ersetzen sie halt doch nur sehr eingeschränkt die Herzlichkeit und die Gemeinschaft, die wir als Team bei einer Dienstbesprechung bei Kaffee und Kuchen erleben“, schildert Silvia Gassner, Einsatzleiterin der Sozialstation Ybbstal.

Dank zunehmender Durchimpfung, regelmäßiger Testungen und der Einhaltung von Abstandsregeln können nun wieder Dienstbesprechungen im kleinen Rahmen stattfinden. Darauf haben sich bereits alle Mitarbeiterinnen sehr gefreut. „Dennoch war der Zusammenhalt trotz eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des Teams und über die Stationsgrenzen hinaus auch während dieser fordernden Zeit immer spürbar“, berichtet die Einsatzleiterin der Sozialstation Waidhofen-Zell, Elisabeth Beutl.

Caritas ist Vorreiter in der Branche

„Bereits vor vier Jahren haben wir mit einer eigens entwickelten Software in der Caritas damit begonnen, Arbeitsabläufe und Prozesse weg vom Papier und hin auf das Smartphone jedes Mitarbeiters zu transferieren. Mittlerweile ist das Diensthandy nicht mehr wegzudenken,“ erzählt Lurger.

Jede Pflegerin hat ihren Einsatzplan immer digital dabei, alle relevanten Kundendaten sind gespeichert und die Kundeneinsätze werden mithilfe des Handys abgearbeitet. „Wo am Beginn dieses Prozesses viele Mitarbeiter Respekt vor den technischen Neuerungen hatten, möchte heute niemand mehr die digitalen Hilfsmittel hergeben.“

Nun wird im Bereich der Pflegedokumentation der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung gesetzt. „Bald wird die alte Kundenmappe mit den vielen bunten handbeschriebenen Blättern zur Gänze Geschichte sein“, berichtet die regionale Pflegeleiterin Birgit Rass, die das aktuelle Projekt zur Digitalisierung der Kundenpflegedokumentation bei der Umsetzung begleitet.

Lurger betont, dass trotz aller digitaler Hilfsmittel die wichtigste Ressource immer engagierte Mitarbeiter sind, die gerade auch jetzt hervorragende Arbeit leisten. Für ihn sind es vor allem analoge Erfahrungen, die das Arbeiten während der Corona-Zeit in der Pflege verändert haben. „Täglich die Schutzmaske im Gesicht, das Desinfektionsmittel griffbereit in der Tasche, regelmäßig das Wattestäbchen in der Nase zwecks Testung und für viele auch die Impfnadel im Oberarm – das alles spielt sich analog ab und nicht digital.“

Für Pechhacker brachte die Digitalisierung eine Erleichterung der Arbeitsprozesse für ihr Team, trotzdem bleibt die Altenpflege menschlich. „Unsere Kunden brauchen unsere Unterstützung, physisch und psychisch. Trotz Pandemie können wir bei der Betreuung und Pflege unserer Kunden keinen Abstand halten. Besonders stolz ist sie auf den Zusammenhalt und die professionelle Pflege mit Herz, für die das Ybbsitzer Team steht. „Wir können derzeit neue Kunden aufnehmen. Einfach anrufen und erleben“, lächelt Pechhacker.

Nicht nur neue Kunden sind willkommen, in der Sozialstation sucht man derzeit auch Personal in allen Berufsgruppen. „Wir sind ein herzliches Team und würden uns über Verstärkung sehr freuen. Wir laden Interessierte ein, unverbindlich mit einer Kollegin einmal mitzufahren, um die Arbeit in der mobilen Pflege kennenzulernen“, ergänzt Elisabeth Beutl.

Alle in der Runde sind sich einig, dass man die Herausforderungen mit dem neuen Virus im letzten Jahr äußerst gut bewältigt hat und alle Mitarbeiter hervorragende Arbeit geleistet haben. Gemeinsam teilen sie die Hoffnung, dass die Pandemie möglichst rasch überwunden werden kann und Zuwendung und Nähe im täglichen Arbeiten wieder möglich sein werden.