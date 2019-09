14 Länder, 13 Tage, 4.000 Kilometer durch den Balkan und das in einem mindestens 20 Jahre alten Fahrzeug und ohne Navigationssystem und Autobahnen – dieser Herausforderung stellten sich Gerald Weber und Armin Bahr als Team „IRR Iron Road Racing“. Die beiden Waidhofner waren mit ihrem 24 Jahre alten Lexus – genannt „PinkZilla“ – die einzigen Österreicher, die an der Charity-Youngtimerrallye „Balkan Express 2019“ teilnahmen.

Start der Rallye war am 22. August in Dresden. Die Tour führte die beiden „Iron Road Racers“ durch Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Nord-Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien und Slowenien. Auf den einzelnen Tagesetappen mussten immer wieder Herausforderungen absolviert und so etwa ein Foto mit einem Bären geschossen oder unbekannte Sehenswürdigkeiten gefunden werden.

Trotz Defektes Rallye beendet

Leider schlug beim Team „Iron Road Racing“ bereits in Rumänien der Defektteufel zu. Nach mehreren Reparaturversuchen blieb den beiden Waidhofnern nichts anderes übrig, als gemeinsam mit „PinkZilla“ die Heimreise anzutreten.

„Aber gemäß dem Motto ‚Aufgegeben wird nur ein Brief‘, habe ich beschlossen, die Rallye mit einem Ersatzfahrzeug trotzdem zu beenden“, erzählt Gerald Weber. Er schloss sich in Montenegro wieder dem Rallyetross an. Da das Ersatzfahrzeug aber erst 15 Jahre alt war und somit nicht den Voraussetzungen der Rallye entsprach, setzte das Team IRR den Rest der Tour außerhalb der Wertung fort. Dennoch fuhr man am 4. September mit den anderen Rallye-Teilnehmern im Ziel in Salzburg ein.

privat Mit „PinkZilla“, einem 24 Jahre alten Lexus, startete das Waidhofner Team in Dresden.

Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren konnten Bahr und Weber insgesamt 1.500 Euro für den guten Zweck sammeln. Diese Spenden kamen dem Verein Netzwerk3 Mostviertel zugute. „Mit der Spende können wir drei Kindern eine intensive Psychotherapie über ein halbes Jahr hinweg finanzieren“, freute sich die Obfrau des Vereins Katrin Roseneder.

Übrigens: Um auch für die Umwelt einen Beitrag zu leisten, setzte das Mostviertler Rallye-Team für jeden gefahrenen Kilometer zwei Bäume.