Toller Sommernachtsball in Ybbsitz

Das Wetter hätte sich nicht besser für den Sommernachtsball des Ybbsitzer Chors einrichten können. Eine laue Sommernacht erlaubte es heuer, dass am vergangenen Samstag zusätzlich zum fein herausgeputzten Saal des Gasthofs zum goldenen Hirschen auch das Salettl mit dem Ball bespielt werden konnte.

Mit der Band „The Men“ hatte man perfekte Tanzmusik bestellt. Im Salettl spielten Chorleiter Micha Sengschmid, Anni Zambal-Sengschmid und Peter Klaus auf. So genossen die Gäste eine ideale Sommernacht, in der auch der Gastgarten gut genutzt werden konnte.

Am Tisch der Familien Fuchslueger, Wurzer und Schleifenlehner herrschte gute Laune in der lauen Sommernacht. Foto: Lugmayr

Viel Prominenz gab dem Ball die Ehre. Der Vorsitzende der Frauenzeche Ybbsitz, Edi Sonneck, Notar Mathias Lettner, Beate und Friedrich Riess, Leopoldine und Gemeinderat Hubert Fuchslueger und viele andere mehr. Bürgermeister Gerhard Lueger stieß zu späterer Stunde zur Gesellschaft.

Bereits am 30. September folgt mit dem Familiensingen die nächste Veranstaltung des Chors Ybbsitz. Zu einer Messgestaltung lädt der Chor am 10. Dezember nach Tulln. Das traditionelle Adventkonzert des Chors findet am 16. Dezember in der Pfarrkirche Ybbsitz statt.