Vorfreude aufs Tanzparkett im Ybbstal

Angelika Kaiser-Lauko betreibt eine Tanzschule in Waidhofen. Sie meint, dass es durch die Pandemie zu einer Unterbrechung der Balltradition gekommen sei: „Es geht nicht nur um das Organisatorische, auch das ganze Rundherum, Umfangsformen und so weiter – all das ist ein wenig verschüttet von anderen Dingen. Deshalb weiß ich nicht, ob das in dieser Form Zukunft hat. Es wird spannend werden heuer!“ Die bald bevorstehenden Schulbälle von HAK und BRG ließen aber trotz der Pause auf Gutes hoffen, wie Kaiser-Lauko erzählt: „Es gibt an beiden Schulen eine sehr große Anzahl an Eintänzerinnen und Eintänzern, das ist schon mal ein gutes Zeichen.“

Generell bestünde viel Nachfrage nach Tanzunterricht, auch wenn sich die Beweggründe teilweise verändert haben. „Ich habe das Gefühl, dass manche sehr froh sind, dass es wieder losgeht, ein anderer Teil hat sich wiederum ganz neu orientiert“, berichtet die Tanzschulbetreiberin. Speziell Hochzeiten seien derzeit eine beliebte Gelegenheit zum Tanzen, einige ihrer Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer würden auch speziell auf eine Hochzeit hintrainieren, wie Kaiser-Lauko berichtet. „Viele haben ihre Hochzeiten verschoben, die finden jetzt alle statt und auf den Hochzeiten wird auch wieder getanzt.“