Die Ursprünge der Band Sappalott liegen im Jahr 1995, als sich die beiden Musiker Anton Brachner und Julius Dorfbauer kennenlernten. Beide hatten zuvor schon in anderen Formationen gespielt. Nun wurde beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Julius Dorfbauer spielte Gitarre, sein Neffe Lukas Dorfbauer übernahm die Position des Bassisten und Anton Brachner spielte zu jener Zeit Schlagzeug. Die frisch gegründete Band nannte sich damals noch Beer & Pretzel und absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt am 13. Juli 1996 bei einer „Mostsession“ beim Mostheurigen Zeiner in Zeillern.

Die musikalische Ausrichtung in dieser Zeit lässt sich mit den Begriffen Rock, Blues und Funk umreißen, das Repertoire bestand damals ausschließlich aus Cover-Versionen. In den nächsten Jahren spielte die Gruppe viele Auftritte in der Region, oft gab es auch Gastmusiker oder temporäre Bandmitglieder. Das Veranstaltungslokal Quake im Gasthaus zum Halbmond in Waidhofen wurde zu einem Fixpunkt für die Band. 1998 übernahm Mike Steiner den Bass-Posten.

Wechsel zu akustisch geprägtem Klangbild

2001 entstand aus dem Wunsch, mehr akustische Instrumente in den Bandsound zu integrieren, ein neues Nebenprojekt namens Saitensprung. Anton Brachner wechselte an die Violine und mit Rainer Dollinger am Jagdhorn und Werner Stadler am Cajon gab es zwei Neuzugänge. Dieser Wechsel zu einem akustisch geprägten Klangbild stellte für die Gruppe auch durchaus eine Herausforderung dar, da sie sich erst neue Arrangements für die Lieder überlegen musste. Anton Brachner beschreibt diesen Prozess: „Das meiste Arrangement übernimmt Julius Dorfbauer. Er überlegt sich meist im Groben, wie wir das spielen, und dann überlegt sich jeder Einzelne, wie er sich einbringen kann. Das kann durchaus eine Herausforderung sein, bis man zum Beispiel eine Geigenstimme in einen Rock-Song integrieren kann.“ Mit der Formation Saitensprung spielten die Musiker in den Jahren 2001 und 2002 oft im Kulturpendel in Waidhofen. 2002 kam es zur Umbenennung und Zusammenführung der zwei Projekte unter dem Namen Sappalott. Manfred Riegler stieß damals als Posaunist neu hinzu.

Hinter der Entscheidung zur Namensänderung stand auch der Wunsch, vermehrt Eigenkompositionen zu spielen und auch an einer Veröffentlichung zu arbeiten, wie sich Brachner erinnert: „Nachdem wir lange hauptsächlich Cover-Versionen gespielt hatten, haben wir uns gedacht, das reicht uns nicht mehr, wir wollen eigene Lieder spielen. Wir haben dann begonnen, Eigenkompositionen zu entwickeln. Da war auch Julius Dorfbauer der hauptsächliche Songwriter, der Text und Musik geschrieben hat, alle anderen haben dann wieder ihre Parts dazu entwickelt. Aufgenommen haben wir die CD dann im Musikhaus Opponitz, gemischt hat Klemens Mayrhofer, der sonst eigentlich viel Klassik aufnimmt.“

Die nächsten Jahre waren vor allem von der Arbeit an dem Album geprägt, das Ergebnis erschien schließlich im Juni 2010 unter dem Titel „sappalott“ auf dem von der Band und Klemens Mayrhofer betriebenen Label Montezuma.

Reise durch eine Vielzahl von Genres

Das Album bietet eine Reise durch eine Vielzahl musikalischer Genres, die aber alle im typischen Sappalott-Sound interpretiert werden. In den letzten zehn Jahren kam es noch zu einigen weiteren Änderungen in der Bandbesetzung. 2015 stieß Ernst Haselsteiner an Cajon und Akkordeon dazu, 2018 kam Elli Dorfbauer, die Tochter von Julius Dorfbauer, als Sängerin dazu. Mit ihr gelangen nun zum Beispiel auch einige Cover-Versionen von Queen mit ins Repertoire. Die neuesten Zugänge verzeichnete Sappalott 2020 mit Alex Aigner am Kontrabass und Filia Solis an Klavier und Keyboards. Der Sound der Gruppe wurde damit noch einmal breiter und vielschichtiger. Auftritte und regelmäßige Bandproben waren im letzten Jahr zwar nicht gut möglich, Sappalott konnten die Zeit aber dennoch kreativ nutzen, indem sie auf Entfernung mit den Aufnahmen zu ihrem zweiten Album begannen. Man darf also gespannt sein, was Sappalott in nächster Zeit im Studio austüfteln werden und wie sie das Ergebnis dann live umsetzen, sobald dies wieder möglich ist.

Neben einigen besonders schönen Auftritten, etwa im Austria Center in Wien und im Casino, nennt Anton Brachner, der in den letzten Jahren auch mit dem Jamhouse Project aktiv war, als Höhepunkte der Bandgeschichte auch die gemeinsame Gestaltung einer Rockmesse mit dem Kirchenchor von Oed sowie einige legendäre Ausflüge der Band, etwa nach Eisenerz. Dort kam es auch zu einem spontanen Konzert in der Brauerei Erzberg Bräu, was mittlerweile zu einer Tradition geworden ist.