Eine Hochzeit stand am Anfang der neuen Single der Band Schwanara, die am Freitag, 12. März, veröffentlicht wird. Im September des Vorjahres heiratete der gebürtige Ybbsitzer Manuel Kurz, der bei der in Wien ansässigen Band Schwanara den Bass spielt, in Rust am Neusiedlersee seine Frau Lena. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung der Zeremonie sorgten seine Bandkollegen Fabian, Tommy und Johannes.

Nach der Ringübergabe staunte der 30-Jährige dann nicht schlecht, als seine Band überraschend einen neuen Song anstimmte. Mit „Nie anders“, so der Titel, machten die Band-Kumpels ihrem Bassisten ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk. Hinter seinem Rücken hatten sie den Song die Wochen vor der Hochzeit komponiert und geprobt. An den Gestaden des Neusiedlersees erlebte er im Spätsommer dann seine Live-Premiere. „Als ich das Lied bei der Hochzeit das erste Mal gehört habe, war ich tief berührt“, erzählt Manuel Kurz.

Thematisch geht es in „Nie anders“ um jene Momente im Leben, in denen alles perfekt ist. Um auch ein größeres Publikum an diesem wunderbaren Gefühl teilhaben zu lassen, hat sich die Band ins Studio begeben und den Song aufgenommen. Auch ein Musikvideo wurde gedreht. Darin enthalten sind Originalaufnahmen der Hochzeit. Der Filmemacher, der die Zeremonie gefilmt hat, wurde von der Band im Vorfeld instruiert, das Musikvideo schon mitzudenken.

Radio-Airplay und Auftritte im TV

„Nie anders“ ist die vierte Single von Schwanara, die seit 2018 Rock- und Pop-Musik mit erfrischenden Mundarttexten verknüpft. Neben Bassist Manuel Kurz gehören noch Sänger Fabian Schwan, Gitarrist Tommy Wenig und Schlagzeuger Johannes Gungl zur Band. Bereits mit der ersten Single „Depp“ wurde das Quartett zur ORF-Show „Guten Morgen Österreich“ eingeladen. „Schon unsere erste Single wurde gut angenommen“, sagt Kurz. „Seitdem konnten wir eine treue Fan-Base aufbauen.“

Noch erfolgreicher war dann die zweite Single „Afoch“. Das Video schaffte es auf Gotv. Ein Fernsehauftritt bei Puls 4 und Radio-Airplay folgten. „Nur Ö3 konnten wir bislang noch nicht knacken“, lacht Kurz. Das gelang auch mit der dritten Single „Geh ma ned am Oasch“ nicht, mit „Nie anders“ sollte es nun gelingen.

Für Manuel Kurz ist Schwanara nicht die erste Band, in der er tätig ist. Von 2006 bis 2010 hat der gebürtige Ybbsitzer mit Zero Six unter anderem die Red Hot Chili Peppers und Green Day gecovert. Seit 2012 zupft er auch bei der Weyrer Highland-Punkrock-Band Scotch den Bass. 2016 hat der 30-Jährige seinen Lebensmittelpunkt vom Ybbstal nach Wien verlagert.

Für seine aktuelle Band Schwanara ist es nach der Gründung 2018 steil nach oben gegangen. Mit den ersten drei Single-Releases konnte man knapp 250.000 Spotify-Streams und über 125.000 YouTube-Views verbuchen. Dazu kam ein Live-Auftritt am Donauinselfest 2019. Auftritte in Wien und Oberösterreich sowie einen Slot am FM4-Frequency-Festival hatte man bereits in Aussicht, ehe die Corona-Pandemie all dem einen Strich durch die Rechnung machte. Mit der neuen Single „Nie Anders“, die ab Freitag, 12. März, auf allen verfügbaren Streaming-Plattformen, darunter auch Spotify und Apple Music, sowie als Video auf YouTube erscheint, nimmt man nun erneut Anlauf.