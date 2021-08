Tata Asatiani-Aigner, die heute unter dem Namen Filia Solis als Komponistin und Pianistin in Waidhofen lebt und wirkt, wurde 1987 in Georgien geboren und entdeckte bereits in frühen Jahren ihre Liebe zur Musik.

„Die Sowjetunion war seit Kurzem aufgelöst und die Zeiten waren ganz schön herausfordernd für alle.So gab es zum Beispiel keine Computerspiele oder so etwas. Als kleines Kind hatte ich aber in meinem Zimmer ein Klavier stehen und da rauf durfte ich jederzeit spielen. Da überlegte ich mir meine ersten Melodien. Meine Mutter und meine Oma unterstützten mich und meldeten mich in der Musikschule an. Dafür musste ich zweimal in der Woche zu Fuß in die Musikschule und wieder zurück gehen. Das waren drei Jahre lang neun Kilometer hin und neun Kilometer retour“, erinnert sich die Musikerin an ihre ersten Schritte am Weg zur Pianistin und Komponistin.

„Das war eine Melodie zu einem Kindergedicht, in dem es um die Uhr ging, die immer tickte und die Nachmittagsschlafenszeit ankündigte, die ich nicht so sehr mochte.“ Tata Asatiani-Aigner

Ihre erste eigene Komposition entstand bereits im Alter von vier Jahren: „Das war eine Melodie zu einem Kindergedicht, in dem es um die Uhr ging, die immer tickte und die Nachmittagsschlafenszeit ankündigte, die ich nicht so sehr mochte.“

Die junge Musikerin übte von Beginn an mit Begeisterung und wurde sehr von ihrer damaligen Musikschullehrerin Vanda Sharashidze unterstützt und gefördert, sodass sie bald an zahlreichen Konzerten und Vorspielabenden teilnehmen konnte. Bald war für sie die Entscheidung, Musikerin werden zu wollen, gefällt: Sie besuchte ein Musikcollege und studierte schließlich Konzertfach Klavier, Komposition und Musikpädagogik am Staatlichen Konservatorium in Tiflis.

Ihrer Begeisterung für deutschsprachige, klassische Musik folgend, zog die Musikerin 2013 nach Salzburg, wo sie als Korrepetitorin arbeitete und unter anderem am Mozarteum Unterricht nahm, und schließlich nach Waidhofen, wo sie nun an der Musikschule unterrichtet, als Mitarbeiterin bei der Ybbstaler NÖN aktiv ist und neben ihrer Solo-Karriere auch in mehrere Bandprojekte involviert ist.

„Ich mag Vielfalt in meinem Leben, da ich mich so besser entfalten kann.“ Asatiani-Aigner über ihre vielfältigen Musikprojekte.

Das Folk-Ensemble Sappalott und die Rockabilly-Band The RockaRollics waren beide bereits Thema dieser Reihe. Dann wären da noch das Akustik-Trio Mitzis Messer mit ihrem Ehemann Alexander Christian Aigner und Andreas Schauer, sowie das Projekt Christal gemeinsam mit Alexander Christian Aigner und der Sängerin Christine Ornetsmüller, das sich weihnachtlicher Musik widmet, derzeit aber pandemiebedingt pausiert.

Diese Offenheit für verschiedene Genres und Stile ist für Filia Solis essenziell: „Generell mag ich Vielfalt in meinem Leben, da ich mich so besser entfalten kann. Ich lerne gerne und ständig, auch vom Leben, zum Beispiel aus einer Situation oder einer Begegnung. Außerdem mag ich Menschen sehr und tausche mich gerne mit ihnen aus. In musikalischer Hinsicht konnte ich dank dieser Vielfalt viele Stilrichtungen kennenlernen und auch viel dazulernen.“

Im letzten Jahr stellte die Komponistin auch ein Projekt für die georgische Botschaft fertig: ein Stück für Klavier, Gesang, Streicher, Bläser, Schlagwerk sowie Logic X Sounds. Die Arbeit daran war sehr intensiv, aber auch befriedigend, wie sich die Musikerin erinnert: „Ich arbeitete, wenn ich nicht schlief, und trotzdem gab es Momente, bei denen ich mir nicht mehr sicher war, ob ich es zeitlich schaffen und rechtzeitig aufführen können werde. Schließlich ist das Projekt, mit über 9.000 Zuschauern, ein großer Erfolg geworden. Die Arbeit an dem Projekt hat meine Ansicht bestärkt, dass wirklich nichts unmöglich ist, wenn man es will.“

Ein besonderes Herzensprojekt für Filia Solis ist auch „Children of the Sun“. Dabei handelt es sich um ein multimediales Projekt, das in Kooperation mit der Musik- und Kunstschule Waidhofen erarbeitet wurde und ursprünglich im Mai 2020 aufgeführt werden hätte sollen.

„Angefangen von den musikalischen Stücken, über das Tanz- und Lichtregiebuch bis hin zu den Kurzfilmen, wurde alles von mir erarbeitet. Ich wollte ein Werk schaffen, in dem sich jeder, unabhängig von Alter und Herkunft, zumindest teilweise wiederfinden kann.“

Durch die Pandemie musste dies verschoben werden, ein neuer Termin ist derzeit in Planung. „Angefangen von den musikalischen Stücken, über das Tanz- und Lichtregiebuch bis hin zu den Kurzfilmen, wurde alles von mir erarbeitet. Ich wollte ein Werk schaffen, in dem sich jeder, unabhängig von Alter und Herkunft, zumindest teilweise wiederfinden kann. Während der Pandemiezeit komponierte ich die Stücke teilweise um und verfeinerte alles. Für die wirkungsvollen Lichtinstallationen und Lichtstimmungen ist Uli Kühn zuständig. Die Tanzshow wird von Maria Blahous geleitet. Die Musik- und Kunstschule Waidhofen ist dieses Mal der Veranstalter und meine Kolleginnen und Kollegen spielen bei der Uraufführung des Projekts“, beschreibt die Musikerin das Vorhaben und betont ihren Dank an Musikschuldirektor Christian Blahous für die Unterstützung des Projekts.

Für die nähere Zukunft ist die Fertigstellung ihres ersten Klaviernotenbuchs für Kinder geplant, das die Vermittlung musikalischen Wissens mit einer Hintergrundgeschichte verbinden soll. Derzeit arbeitet die Künstlerin gemeinsam mit einem guten Freund an der grafischen Umsetzung. Ein zweites Notenbuch ist ebenfalls bereits in Planung. Außerdem schreibt Filia Solis gerade an den Stücken für ihren ersten Tonträger, Aufnahmen für eine CD mit Sappalott stehen zudem an. Noch im Sommer soll das Musikvideo zu ihrem Stück „Tanzfest im Märchenwald“ veröffentlicht werden – die Choreografie dafür wurde von ihrer Kollegin Gu drun Wallner mit ihren Tanzschülern entwickelt.

Ein neues, gemeinsames Projekt mit Alexander Christian Aigner ist derzeit ebenfalls in Entstehung, mehr dazu kann aber erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden.Die beiden sind ja bereits in einigen Projekten gemeinsam musikalisch aktiv und Filia Solis betont abschließend, dass sie für diesen Umstand und die gegenseitige Unterstützung sehr dankbar ist.