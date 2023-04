Punk Rock mit Dudelsack

Am Samstag, 6. Mai, gastiert ab 20 Uhr die Band Scotch im Pub „Ums Eck“ in Waidhofen. Aus diesem Anlass sprach die NÖN mit Sänger und Gitarrist Gerald Hochbichler über die Geschichte der Gruppe, deren Mitglieder ursprünglich aus Weyer, Neudorf bei Gaflenz und Ybbsitz stammen.

„Die Band gibt es schon lange, seit wann genau, weiß ich nicht mehr. Nach den ersten Anfängen als Coverband haben wir aber 2011 begonnen eigene Lieder zu schreiben“, erinnert sich Hochbichler. Der Bandname entstand, als sich die Mitglieder nach einer langen Diskussion bei einer Flasche Scotch nicht auf einen Namen einigen konnten. So wurde kurzerhand das Getränk zum Namensgeber.

Neben Gerald Hochbichler besteht die Gruppe aus dessen Bruder Alexander Hochbichler an Dudelsack und Tin Whistle, Christian Ramsmaier an der Gitarre, Michael Rumetshofer am Schlagzeug sowie Manuel Kurz an Gesang und Bass. Mit dieser Besetzung machte sich die Gruppe 2013 auch an das Einspielen ihres ersten Albums „Scotch the World“.

Erstes Album wurde im Proberaum aufgenommen

„Das Album wurde komplett bei uns im Proberaum aufgenommen. Für die Dudelsack-Aufnahmen sind wir in den Musikraum der Trachtenmusikkapelle Gaflenz gegangen“, erzählt Hochbichler. „Für die Gesangsparts haben wir im Proberaum Matratzen aufgestellt, um einen Aufnahmeraum zu simulieren. Aufgenommen wurde das Ganze mit einem befreundeten Produzenten, das Artwork haben wir selbst gemeinsam mit einem befreundeten Grafiker, Patrick Losbichler, gestaltet.“ Das Album erschien im Eigenverlag auf CD und ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich. 2018 erschien die mit einem Produzenten in Ebreichsdorf bei Wien aufgenommene EP „Last in the Bar“ als Gratis-Download.

2012 spielten Scotch am Peak and Beat Festival am Hochkar. Von links: Christian Ramsmaier, Alexander Hochbichler, Gerald Hochbichler, Manuel Kurz, Michael Rumetshofer. Foto: Christoph Kaltenböck

Ihren musikalischen Stil bezeichnet die Band als „Highland Punk Rock“. „Wir sind mit dem Punk Rock der 2000er-Jahre aufgewachsen, Gruppen wie Blink-182, Sum 41 oder Green Day. Davon sind wir sicher stark beeinflusst. Im Grunde genommen ist es poppiger Punk mit schottischem Dudelsack“, erklärt der Sänger und Gitarrist. „Wir haben zu dritt gestartet und mein Bruder wollte ein Instrument lernen, um auch mitspielen zu können. Damals wurde auch die Band Dropkick Murphys bekannt und so kam er auf die Idee mit dem Dudelsack. Er hat sich das dann autodidaktisch und mit Kursen beigebracht und wir haben begonnen, eigene Songs mit Dudelsack zu schreiben.“

Legendäre St. Patrick‘s Day Auftritte in der Scorbar

Drei der Bandmitglieder lebten einige Jahre in Waidhofen und die St. Patrick’s Day Auftritte von Scotch in der ehemaligen Scorbar wurden zu einem Fixpunkt für viele Musikliebhaberinnen und -liebhaber in der Region. So wurde auch Thomas Wurzenberger, der Betreiber des Pubs „Ums Eck“, auf die Gruppe aufmerksam und lud sie für ein Konzert ein. Mittlerweile leben die Bandmitglieder in Wien, Graz und Kematen. Gemeinsame Auftritte sind dementsprechend seltener geworden. „Wir haben eine Zeit lang auch mit einer Bookingagentur gearbeitet und damals sehr viele Auftritte in einem kurzen Zeitraum gespielt“, erzählt Hochbichler. „Mittlerweile ist die Szene kleiner geworden, es gibt nicht mehr die Veranstaltungen in der Menge wie früher. Wir haben alle mittlerweile unsere Prioritäten im Leben wo anders, einen Termin zu finden, ist also nicht so leicht. Wenn wir dann aber einen finden, ist es für uns eine Chance, uns wiederzusehen und die Musik zu performen, die uns Spaß macht.“

Für das Konzert in Waidhofen darf sich das Publikum auf Lieder aus der gesamten Bandgeschichte sowie auf einen neuen, während des ersten Lockdowns 2020 entstandenen, Song freuen. Was die Zukunft von Scotch anbelangt, meint Hochbichler: „Wir haben schon einige Bands überlebt und wollen weiterhin zusammen bleiben. Wenn die Motivation da ist, wird es irgendwann sicher auch wieder neues Material geben. Und falls uns jemand buchen will, freuen wir uns natürlich!“ Mehr Infos zur Band gibt es auf scotch-music.at.

Im vergangenen Jahr waren Scotch in der Schlosserei in Weyer zu Gast. Von links: Christian Ramsmaier, Alexander Hochbichler, Gerald Hochbichler, Manuel Kurz. Nicht zu sehen: Michael Rumetshofer. Foto: Florian Riegler

