Gegründet wurde die Band St. Heinrich von Daniel Schiefer (Gitarre, Gesang) und Robert Ebner (Bass), als der Schlagzeuger ihres vorherigen Projektes Atlas aus Zeitgründen aussteigen musste. Daraufhin suchten die beiden einen neuen Drummer und wurden in Christian Nefischer fündig, den sie über einen gemeinsam benutzten Proberaum kannten.

Da mit dem Schlagzeugerwechsel auch eine Veränderung des Bandsounds einherging, beschlossen sie zudem, den Namen zu wechseln: Sie einigten sich schließlich auf Sankt Heinrich, unter anderem auch, weil der Name interessant klang, aber keinen eindeutigen Schluss auf die Musikrichtung zuließ.

Obwohl Nefischer das einzige Bandmitglied war, das damals in Waidhofen lebte, sahen sich Sankt Heinrich immer als Waidhofner Band, da sie hier mit anderen Bands mehr musikalische Anschlussmöglichkeiten fanden als im stärker von Punk und Hardcore geprägten Amstetten.

Die Band begann also, an ihren Songs zu arbeiten, die man wohl den Genres Indie-Rock beziehungsweise Post-Punk zuordnen könnte. Die Texte wurden ausschließlich auf Deutsch verfasst – Daniel Schiefer nennt hier einige Vertreter der Hamburger Schule, wie zum Beispiel Element of Crime, Tocotronic und Tomte, als hauptsächliche Inspirationen.

Bald begann die Band, auch Auftritte in ganz Österreich zu spielen und an einem Album zu arbeiten. Unter anderem ein Auftritt beim LuWaWi-Festival in Vorarlberg blieb der Gruppe besonders gut im Gedächtnis. Das Album erschien schließlich 2012 unter dem Titel „Des Kaisers Gold“ auf ATS Records.

Daniel Schiefer erinnert sich an die Entstehungsgeschichte: „Wir hatten zuvor schon angefangen, in einem Studio in Linz aufzunehmen. Dann haben wir auf dem Förderband-Fest auf der Forsteralm gespielt und dort hat Bux von ATS Records (Reinhard Brunner, Anmerkung des Autors) die Tontechnik gemacht, und der hat uns eben gehört und gefragt, ob wir eine CD haben. Wir haben gemeint, ja, und er hat dann angeboten, das Album rauszubringen und uns noch drei Studiotage geschenkt. Dann haben wir noch eine zusätzliche Nummer auf das Album getan, die eigentlich schon für das nächste gedacht gewesen wäre. Das haben wir dann eben mit Bux aufgenommen und das Album ist auf ATS Records erschienen.“

Als persönliche Highlights aus der Bandgeschichte nennt Schiefer vor allem einige Auftritte, unter anderem die Ausflüge nach Vorarlberg, einen Auftritt im Amstettner Yum Yum Club sowie eine gemeinsame Konzertreise nach Graz mit der befreundeten Band Deaf By Unicorn: „Einer der Auftritte, die mir wahrscheinlich am besten in Erinnerung bleiben, ist der mit Deaf By Unicorn 2013 in Graz. Das war ab der Abreise in Waidhofen eigentlich immer ein Spaß, auch beim Fortgehen nach dem Auftritt. Aus Deaf By Unicorn und Sankt Heinrich ist dann ja auch Palm Beach Drive entstanden.“

In Palm Beach Drive spielen derzeit zwei Drittel von Sankt Heinrich, Daniel Schiefer und Robert Ebner. Sankt Heinrich selbst befinden sich seit 2014 in einer Schaffenspause und es ist unklar, ob sie noch unter diesem Namen weitermachen werden. Sicher ist, dass die Bandmitglieder nach wie vor befreundet sind und nach wie vor gemeinsam Musik machen wollen. Derzeit befindet sich ein neues Projekt, an dem alle drei beteiligt sind, in Arbeit, über das wir in diesem Jahr vielleicht noch Näheres erfahren werden.