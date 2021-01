Die Band Neversage fand sich 1997 zusammen, als Schlagzeuger Georg Beck gleichgesinnte Musiker für ein Projekt suchte. Diese fand er in Christian Eybl (Gitarre, Gesang), Mario Leitner (Gitarre, Gesang) und Franz Höfler (Bass). Beck war damals schon ein technisch versierter Schlagzeuger, während die anderen Musiker zum Teil gerade erst lernten, ihre Instrumente zu spielen.

Das tat der Freude am gemeinsamen Musizieren aber keinen Abbruch, und so begannen Neversage unermüdlich zu proben: Zuerst am Dachboden von Mario Leitners Elternhaus in Aschbach, nach wenigen Monaten fanden die Musiker dann aber im Jazzkeller des Gasthofs Karan in Wolfsbach eine bessere Lösung.

Vierkanthof bei Aschbach zu Studio ausgebaut

Fortan verbrachten sie so gut wie jede freie Minute in dem Proberaum, wie sich Mario Leitner erinnert: „Wir waren gerade mal aus dem Mopedalter raus und hatten gerade den Führerschein gemacht. Wenn wir nicht arbeiten mussten, waren wir dort. Das ist uns natürlich sehr zugutegekommen, was die Beherrschung unserer Instrumente anging.“

So begann die Band, eifrig an ihrer Musik zu arbeiten. Die gemeinsame musikalische Grundlage der Gruppe bezeichnet Leitner als „Rock mit viel Wah Wah Pedal“. Speziell in den Anfangszeiten waren auch noch einige experimentelle Einflüsse sowie Elemente von Irish Folk zu verspüren. So kamen neben der klassischen Rock-Besetzung mit Gitarren, Bass und Schlagzeug auch Akkordeon, Didgeridoo und Flöte zum Einsatz.

Nach etwa einem Jahr mussten sich Neversage allerdings wieder auf die Suche nach einem neuen Proberaum machen, da es in dem Keller zu feucht war. Bald wurden sie fündig und konnten ihren neuen Proberaum in einem Vierkanthof in der Nähe von Aschbach beziehen. Diese neue Bandheimat wurde im Laufe der Jahre auch immer mehr zu einem Studio ausgebaut, vorrangig, um die eigenen Ideen festzuhalten.

Es entwickelte sich aber so, dass immer mehr Bands aus der Region ihre Demos und Alben dort aufnehmen wollten, wodurch das Studio und Neversage zu einem wichtigen Knotenpunkt der regionalen Musikszene wurden.

Die Songs der Gruppe entstanden zumeist aus Ideen, die sich beim gemeinsamen Improvisieren entwickelten und dann entweder gemeinschaftlich oder von einzelnen Personen zu fertigen Liedern ausgebaut wurden. Obwohl vieles davon auf Demo-CDs aufgenommen wurde, veröffentlichten Neversage nie ein Album mit ihrer Musik, stattdessen lag der Fokus immer auf Live-Auftritten.

Eines ihrer ersten größeren Konzerte fand 1998 am letzten Url River Festival statt. In den darauffolgenden Jahren spielten sie unzählige Auftritte in der Region, unter anderem beim Stadtfest Waidhofen, beim Countryfest Nöchling sowie beim Böllerbauern in Haag.

Pause nach Ausstieg von Drummer Georg Beck

Anfang der Nuller-Jahre zog Georg Beck nach Wien und verließ die Band. Der Wegfall des Schlagzeugers war ein einschneidendes Erlebnis für Neversage, da Beck den Sound bis dahin maßgeblich mitgeprägt hatte. So kam es zu einer Pause, während der die drei verbliebenen Mitglieder diverse andere musikalische Projekte verfolgten.

2011 begannen sie schließlich wieder intensiver zu spielen, diesmal mit dem neuen Schlagzeuger Reinhard Halbmayr. Die Musik wurde etwas härter und geradliniger, die experimentellen Anteile und ausgefallenen Instrumentierungen fielen zum Großteil weg. Stattdessen gab es einen neuen Fokus auf groove-orientierten Rock.

„Der Groove war für uns schon immer sehr wichtig, also dass das Ganze eher funky und tanzbar bleibt“, erinnert sich Leitner. „Das war auch eine super Zeit für uns. Wir waren alle schon gefestigt, hatten alle Familie. Wir hatten also wieder viel Gemeinsamkeiten, wir haben zum Beispiel alle Haus gebaut und Kinder bekommen.“

Am Soundtrack zu Film „Halbmännerwelt“ beteiligt

Nach einigen Jahren musste auch Reinhard Halbmayr aufgrund von Zeitmangel aufhören, ein neuer Drummer war aber bald in Marcin Kolodziejczyk gefunden, der auch für Palm Beach Drive, die mit Neversage den Proberaum teilen, trommelte. Durch ihn wurde der Bandsound noch einmal etwas rockiger und gerader.

Zuletzt steuerten Neversage Musik zu dem Film „Halbmännerwelt“ bei, dessen Regisseur Karl Leopold Furtlehner einen Auftritt der Band in seinem Heimatort Nöchling vor 17 Jahren gesehen hatte. Bei einem Treffen in Waidhofen stellten sie diese Verbindung fest und wurden daraufhin eingeladen, am Soundtrack des Films mitzuarbeiten.

„Halbmännerwelt“ hätte im Frühjahr 2020 Premiere feiern sollen, dies wurde aber durch die Covid-19-Pandemie verzögert. Neversage arbeiten derzeit auch an einem neuen Bandprojekt, das mehr akustisch geprägt sein soll und bald das Licht der Welt erblicken könnte.