Die SPÖ möchte die Barrierefreiheit in der Stadt Waidhofen erhöhen. In einer Aussendung sprechen sich die Sozialdemokraten dafür aus, die Ergebnisse der „Dorfbegehung barrierefrei?“, die im Mai 2016 im Rahmen der Themenwoche „Building Bridges“ stattgefunden hat, endlich umzusetzen.

Die „Dorfbegehung, barrierefrei?“ ist ein Angebot des Bildungs- und Heimatwerks Niederösterreich (BHW) und der NÖ Dorf- und Stadterneuerung. Dabei werden im Zuge einer fachlich begleiteten Dorf- bzw. Stadtbegehung Hürden im Alltag für Menschen mit Beeinträchtigungen aufgedeckt und in Folge Empfehlungen gegeben, wie diese beseitigt werden können.

Stufenmarkierungen fehlen in einigen Gebäuden

Im Zuge der Begehung vor fünf Jahren, an der auch Mandatare von WVP, SPÖ und Grüne teilgenommen haben, wurden in mehreren öffentlichen Gebäuden sowie in der Innenstadt Mängel bei der Barrierefreiheit festgestellt (siehe ganz unten).

So wurde etwa im Rathaus die freitragende Treppe als Gefahrenquelle ausgemacht, der schmale Lift angeführt und die Stockwerk-Beschriftung in eben diesem bekrittelt. Im Ärztezentrum am Oberen Stadtplatz wurden unter anderem der Handlauf auf der Eingangsrampe, der nicht parallel zu dieser verläuft, und ein zu kurzes Geländer im Stiegenhaus bemängelt.

Andreas Kössl Kleinigkeiten, die entscheiden

Im Tourismusbüro (jetzt Infostelle der Ybbstaler Alpen) wurde die Eingangstür als für Rollstuhlfahrer zu schwer zu öffnen identifiziert und ein vor dem Behinderten-WC platzierter Kleiderständer kritisiert.

Das Fehlen von Stufenmarkierungen wurde im Rathaus, im Ärztezentrum und im 5e-Museum bemängelt, das Fehlen geeigneter Handläufe wurde auch beim Aufgang vom Schlosssteg zum Schlosscenter als Manko ausgemacht.

„Waidhofen barrierefrei zu gestalten ist eines meiner zentralen Anliegen als Sozialstadtrat“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Deswegen müssen die Erkenntnisse der Dorfbegehung, welche hinlänglich bekannt sind, endlich umgesetzt werden.“

Sozialausschuss führte Begehung durch

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, lud der SPÖ-Chef im Rahmen des Sozialausschusses vor zwei Wochen zu einer Begehung der öffentlichen Gebäude und der Innenstadt. Dabei schaute man sich an, welche Maßnahmen aus der Dorfbegehung in den letzten fünf Jahren in Waidhofen umgesetzt wurden.

Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen, berichtet Bahr. Lediglich Maßnahmen im Parkbad, wo Verbesserungen im Eingangsbereich, bei WC und Rampen angeregt worden waren, seien umgesetzt worden. Alle anderen Barrieren und Gefahrenstellen, die 2016 aufgezeigt wurden, seien nach wie vor vorhanden.

Bereits im Juni des Vorjahres hatte der SPÖ-Vizebürgermeister bei einem interfraktionellen Gespräch barrierefreie Adaptierungsmaßnahmen im Rathaus eingefordert. „Bislang ist allerdings nichts passiert. Nicht einmal die Anordnung der Hinweisschilder zu den Etagen im Rathaus-Lift wurden getauscht“, berichtet Bahr.

Auch im 5e-Museum stehe der Kleiderständer noch immer vor dem Behinderten-WC. „Bei all diesen Maßnahmen geht es nur um Kleinigkeiten, die nicht schwer umzusetzen wären und nicht um Dinge, die Tausende von Euro kosten“, bekrittelt der SPÖ-Chef. „Als Sozialstadtrat kann ich in erster Linie den Nachholbedarf bezüglich Barrierefreiheit aufzeigen. Ich werde dabei sicher nicht locker lassen.“

Was die Hinweistafel vor der Stadtpfarrkirche, die nach der Begehung 2016 ebenfalls als verbesserungswürdig erachtet worden war, betreffe, so liege diese nicht im Einflussbereich der Stadt, stellt Bahr klar.

„Ich begrüße die Initiative von Vizebürgermeister Armin Bahr. Dass er die Barrierefreiheit wieder aufs Tapet gebracht hat, ist ganz wichtig“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Wir haben zwar schon einige, aber sicher noch nicht alle Empfehlungen aus der Stadtbegehung umgesetzt. Wir sind da jedenfalls auf einer Linie und werden das, was möglich ist, laufend umsetzen.“