Heitere Musikstücke mit viel Vogelgezwitscher und Vogelgesängen bot das Orgelmittagkonzert auf dem Sonntagberg am vergangenen Sonntag. Die Organistin Caroline Atschreiter bot gemeinsam mit Blockflötistin Marion Wallner eine heitere, musikalisch humorvolle halbe Stunde in der Basilika.

Das Konzert begann mit der „Toccata con lo Scherzo del Cucco“ – also mit dem „Kuckuckskonzert“ – von Bernardo Pasquini. In diesem Werk hört man den Kuckucksruf in allen Lagen, in allen Höhen und Tiefen. Zum Schluss hin verdichtet sich das Stück in ein wahres musikalisches Kuckucksgeschrei.

Im Concerto „Il Gardellino“ („Der Gärtner“) von Antonio Vivaldi gaben sich die Orgel und die Blockflöte in der Nachahmung von Vogelstimmen voll Intensität und musikalisch ungemein reizvoll gegenseitig die Melodien weiter. Im zweiten gefühlvollen, langsamen Satz kam die Blockflöte von Marion Wallner herrlich zum Klingen. Sie hatte einen warmen, geradezu inbrünstigen Ton, der den Zuhörern zu Herzen ging. Temperamentvoll und mit herrlich turbulentem Vogelgezwitscher ging das Stück dann mit dem dritten Satz weiter.

Isabella Atschreiter (Mitte) begleitete Caroline Atschreiter und Marion Wallner auf der Okarina. | privat

Das Vogelgezwitscher im kunstvollen, modernen Stück für Blockflöte von Agnes Dorwarth war ein Auskosten der musikalischen Möglichkeiten dieses Instruments.

Am Schluss setzte Caroline Atschreiter das Werk „A fansye“ von Kurt Estermann. In gemäßigter moderner Tonalität wird hier in turbulenter Art und Weise prächtig und dann wieder besinnlich, schließlich in großer Plenoauseinandersetzung, immer wieder das Vogelkonzert angesprochen und zu einem triumphalen Ende geführt.

Das begeisterte Publikum erklatschte den Satz „Morgenstimmung“ aus der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg als Zugabe – natürlich wieder mit viel Vogelgezwitscher.