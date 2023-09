Herbstkonzert: Cantores Dei interpretieren „Ein deutsches Requiem“

Für das diesjährige Herbstkonzert der Singgemeinschaft Cantores Dei und des Waidhofner Kammerorchesters am zweiten Oktoberwochenende steht ein romantischer Klassiker auf dem Programm: „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

Die deutsche Sprache für ein Requiem, das war vor 150 Jahren tatsächlich etwas ganz Ungewohntes, noch dazu über von Brahms selbst ausgewählte Textstellen aus der Bibel. Nicht nur die Unerbittlichkeit des Todes, sondern vor allem Zuversicht und Trost stehen im Mittelpunkt des mächtigen Werkes.

Die Solisten sind Michael Wagner, der am Linzer Landestheater engagiert ist, und die Wiener Sopranistin Elisabeth Wimmer. Der Chor und das Waidhofner Kammerorchester werden von Wolfgang Sobotka dirigiert.

Die beiden Aufführungen finden am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. Oktober, um 16 Uhr statt. Veranstaltungsort ist aufgrund der großen Besetzung in Chor und Orchester an beiden Tagen die Basilika Sonntagberg. Karten sind bei den Chormitgliedern, im Bürgerservice im Rathaus Waidhofen, bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen und auf oeticket.com erhältlich.