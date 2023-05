Seitenaltäre werden restauriert

In der diesjährigen Sitzung des Kuratoriums Sonntagberg wurden mit der Restaurierung der Seitenaltäre im Langhaus und der Seitenaltäre im Querschiff die nächsten Renovierungsetappen für 2023 und 2024 beschlossen. Neben dem Land Niederösterreich, der Diözese St. Pölten, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und dem Bundesdenkmalamt sowie der Pfarre Sonntagberg sind auch die Gemeinde Sonntagberg und das Stift Seitenstetten im Kuratorium vertreten. Dieses bringt Fachkenntnis in das Projekt ein, entscheidet und wacht über die Restaurierungsarbeiten und beschließt deren Finanzierung.

4,5 Millionen Euro werden aufgebracht

Das Gesamtausmaß der durch das Kuratorium bis 2026 begleiteten Restaurierungen wird mit rund 4,5 Millionen Euro bewertet. Mit Ende der 7. Etappe im Jahr 2022 wurden bereits über 3,1 Millionen Euro plangemäß verwendet, für die laufende 8. Etappe 2023 wurde im Rahmen der Sitzung ein Budget von rund 500.000 Euro für die denkmalpflegerischen Maßnahmen beschlossen. Zusätzlich sind noch etwa 40.000 Euro für die technische Ausstattung rein aus dem Stifts- beziehungsweise Pfarrbudget angesetzt. Kernpunkt der diesjährigen Restaurierungsetappe sind die Seitenaltäre des Langhauses, die einerseits umfassend restauriert und konserviert werden, und andererseits mit einer energiesparenden Beleuchtung ausgestattet werden.

Für die Projektetappe 2024, die im Wesentlichen die Seitenaltäre des Querschiffs mit ihren Kunstschätzen umfasst, beschloss man ein Budget von 460.000 Euro.

Umfassende Sanierung läuft seit 2015

Über einen nun auf elf Jahre verlängerten Zeitraum, beginnend mit dem Jahr 2015, wird die Wallfahrtskirche sowohl innen als auch außen umfassend saniert werden, die Kunstschätze der Kirche und der Schatzkammer wurden und werden ebenso wie der sogenannte Türkenbrunnen restauriert.

Pfarre und Gemeinde sind zufrieden mit der Entwicklung des Sonntagbergs. Die Restaurierungen und Revitalisierungen ziehen wieder zahlreiche Besucher auf den Sonntagberg. Pater Superior Franz Hörmann über die Steigerung der Besucherzahlen: „Wir leben in einer Zeit, wo Spiritualität wieder gesucht wird. Ein besonderer Ort, wie der Sonntagberg, lässt diese Momente aber besonders groß werden. Der Sonntagberg verzeichnet einen merkbaren Anstieg an Besuchern.“ Für Bürgermeister Thomas Raidl von der Gemeinde Sonntagberg ist der Wallfahrtsort in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: „Der Sonntagberg ist das Zentrum der Gemeinde und ein wichtiges Ausflugsziel. Sowohl für Kulturtouristen aber auch für Radfahrer und Wanderer ist er ein besonders attraktives Ziel.“

