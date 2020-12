Nach zweieinhalb Monaten ist die Ortsdurchfahrt in Kröllendorf wieder frei befahrbar. Die Asphaltierungsarbeiten an der Straße konnten nun abgeschlossen werden. „Wesentliches Ziel der Generalsanierung war es, einen Gehsteig in diesem Bereich zu errichten“, erklärt Bürgermeister Anton Kasser.

Auch kleiner Dorfplatz wurde errichtet

Auf Anregung der Anrainer wurde zusätzlich ein kleiner Dorfplatz errichtet. Im Zuge der Bauarbeiten konnten außerdem sämtliche Einbauten wie die Straßenbeleuchtung, der Regenwasserkanal und die Wasserleitung erneuert werden. Auch die Glasfaser-Leerverrohrung für den Breitbandausbau wurde mitverlegt.

Durchgeführt wurden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Waidhofen unter der Leitung von Straßenmeister Franz Krot tenthaler und Polier Alfred Putz.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde. „Die Bewohner entlang der Straße in Kröllendorf haben mit der neuen Ortsdurchfahrt sehr an Lebensqualität gewonnen“, ist sich der Ortschef sicher.