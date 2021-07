Am 7. Juni haben die Arbeiten am Ausbau des zweiten Abschnitts der L 92 zwischen Hiesbach und Kröllendorf begonnen.

Da Fahrbahnschäden, altersbedingt vorhandene Unebenheiten und Setzungen sowie eine zu geringe Fahrbahnbreite der Landesstraße nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprechen, hat sich das Land NÖ für eine Sanierung der L 92 in mehreren Abschnitten entschieden. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Allhartsberg wurde auch die Errichtung eines neuen Geh- und Radwegs im Zuge des Fahrbahnbaus beschlossen.

L92 im Vorjahr verbreitert

2020 wurde mit einem Investitionsvolumen von 365.000 Euro der erste Abschnitt der L 92 von der Kreuzung Schauberg bis zur Kreuzung Allhartsberg ausgebaut. Nun folgt der zweite Abschnitt zwischen der Kreuzung Allhartsberg und Kröllendorf.

Die Fahrbahn wird auf sechs Meter verbreitert. Zusätzlich wird die gesamte Straßenentwässerung erneuert und bedarfsgerecht verstärkt. Der neue, rund 2,5 Meter breite Geh- und Radweg verläuft parallel zur Straße, von welcher er durch einen begrünten, einen Meter breiten Sicherheitsstreifen getrennt ist.

Kosten von Land NÖ und Gemeinde getragen

Die Gesamtbaukosten der Etappe betragen rund 560.000 Euro, wobei 410.000 Euro vom Land NÖ und 150.000 Euro von der Gemeinde Allhartsberg getragen werden. Bis Mitte Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin werden die Fahrstreifen im Baustellenbereich eingeschränkt befahrbar sein. Am Dienstag der Vorwoche gab Landtagsabgeordneter Anton Kasser in Vertretung der Landeshauptfrau den Baustart für die Arbeiten an der L 92 bekannt.