Rudolfsbahnstrecke über den Sommer gesperrt

Zu einer Totalsperre der Rudolfsbahn zwischen Waidhofen und Amstetten kommt es in den Sommerferien. Wegen Arbeiten auf der Bahnstrecke werden von Samstag, 1. Juli, bis Montag, 4. September, keine Züge auf der Strecke verkehren.

Zwischen Amstetten und Ulmerfeld wird die Oberleitung erneuert, während im Bahnabschnitt zwischen Hilm-Kematen und Waidhofen Instandhaltungsarbeiten an den Gleisanlagen vorgenommen werden. Von Kröllendorf bis Waidhofen werden neue Schienen und Schwellen eingesetzt sowie der Untergrund und die Entwässerungsanlagen saniert. Im Bereich der Eisenbahnkreuzungen werden die Gleiseindeckungen erneuert. 11 Millionen Euro investieren die ÖBB in die Erhaltungsmaßnahmen, 7,2 Millionen Euro fließen in die Oberleitung, 3,6 Millionen Euro in die Gleisanlagen.

Anschlusszüge können nicht gewährleistet werden

Während der Streckensperre wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Das Erreichen der Anschlusszüge in Amstetten kann von den ÖBB aufgrund des Straßenverkehrsaufkommens jedoch nicht gewährleistet werden.

Begonnen haben die Vorarbeiten für die neue Oberleitungsanlage bereits Anfang Mai, wobei es zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr bereits teilweise zu Nachtsperren kommt. Nach dem Ende der Totalsperre ist auch noch im September und Oktober mit vereinzelten Nachtsperren zu rechnen. Das Ende der Arbeiten ist für Freitag, 6. Oktober, avisiert.

Eisenbahnkreuzungen teilweise gesperrt

Im Zuge der Arbeiten kommt es auch zuSperren von Eisenbahnkreuzungen entlang der Strecke. So sind die Nordlandstraße in Greinsfurth, die Stadionstraße und die Ybbsstraße in Hausmening und die Schulstraße in Hausmening nicht passierbar. Weitere Sperren betreffen die Eisenbahnkreuzungen zwischen den Bahnhöfen Kröllendorf und Hilm-Kematen. Diese werden in Absprache mit den betroffenen Gemeinden und den zuständigen Behörden bekannt gegeben, heißt es seitens der ÖBB. Man verweist auf Beschilderungen vor Ort.