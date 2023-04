SMS Waidhofen/Ybbs: Neuer Turnsaal geht im Herbst in Betrieb

Vor etwa einem Jahr startete der Bau des neuen Turnsaals für die Sportmittelschule Waidhofen/Ybbs. „Wie bei all unseren Bauprojekten legen wir auch beim Turnsaal der Sportmittelschule die Messlatte bei den ökologischen Standards sehr hoch“, betonte Bürgermeister Werner Krammer bei der Besichtigung der Baustelle. Die Halle wird in Holzriegelbauweise mit einer Lärchenfassade errichtet, die Sanitär-, Technik- und Nebenräume in Massivbauweise. Der Großteil der Dachflächen wird begrünt und mit einer Photovoltaik-Anlage bestückt. Der neue Turnsaal wird den Schülerinnen und Schülern voraussichtlich mit Beginn des Schuljahrs 2023/24 im Herbst zur Verfügung stehen.

