Hofgespräch: Bauern des Teilbezirks Waidhofen/Ybbs tauschten sich aus

Der Bauernbund lud kürzlich wieder zu seinen jährlichen Hofgesprächen. Im Teilbezirk Waidhofen/Ybbs trafen sich die Bäuerinnen und Bauern beim Mostheurigen Weyerbauer in Ybbsitz. Der EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber gab einen interessanten Einblick in seine Arbeit in Brüssel und Straßburg und Hauptbezirksobmann Landtagsabgeordneter Anton Kasser berichtete über die Situation der Landwirtschaft im Land NÖ und im Bezirk Amstetten. Beim regen Meinungsaustausch diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend über viele aktuelle Themen.