„Green Care“-Hoftafel für Wegbauer-Hof in Allhartsberg

„Bildung zum Ankommen“, so lautet das Motto der „Green Care“-Angebote am Betrieb von Helen und Philipp Brandstetter in Allhartsberg. Inmitten einer Naturidylle am rechten Ufer der Ybbs und am Fuße des Sonntagbergs, umgeben von Wiesen und Wäldern, betreibt das junge Ehepaar den Wegbauer-Hof mit einem Schwerpunkt auf der Milchwirtschaft. Am 14. Oktober wurde der Betrieb für seine bauernhofpädagogischen Angebote ausgezeichnet. Dazu gehören „Schule am Bauernhof“-Programme und weitere Angebote für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung.

Am Bauernhof fürs Leben lernen

„Mit unseren Bildungsangeboten wollen wir die Begeisterung für die Natur und das Verständnis für natürliche Prozesse und Zusammenhänge weitergeben sowie die Wertschätzung für die bäuerliche Arbeit fördern“, sagt Bäuerin Helen Brandstetter, diplomierte Gesundheits-und Krankenpflegerin und ausgebildete Kinderbetreuerin. „Durch aktive Mitarbeit am Bauernhofgeschehen und den Kontakt mit den Tieren erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Programme wertvolle Erfahrungen fürs Leben“, ergänzt Philipp Brandstetter, der den Betrieb, der sich seit dem Jahr 1600 in Familienbesitz befindet, 2015 von seinen Eltern übernommen hat.

Die bäuerlichen Tätigkeiten werden im Rahmen der „Green Care“-Angebote sowohl spielerisch als auch real erlebt – etwa bei Melkübungen oder beim Versorgen der Ziegen. Zur abschließenden Jause gehört auch die Vorbereitung, wie das Schütteln der Butter und das Verarbeiten von Wiesen- und Waldkräutern.

„Der Bauernhof als Bildungsort bietet den Kindern und Jugendlichen einen unmittelbaren Einblick in die Landwirtschaft und die Produktion unserer Lebensmittel und vermittelt dabei ganz spielerisch wichtige Kenntnisse. Ich gratuliere Familie Brandstetter daher sehr herzlich“, freut sich Bürgermeister Anton Kasser mit dem Ehepaar über die Auszeichnung.