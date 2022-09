Streifzug durch Landwirtschaft in Hollenstein

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit 2007 führen Bettina und Josef Hinterramskogler gemeinsam einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Hollenstein. 2017 absolvierten die beiden den Ausbildungslehrgang für das Projekt „Schule am Bauernhof“ und bieten seither regelmäßig Programme an, die es Kindern und Erwachsenen ermöglichen, Einblicke in die land- und forstwirtschaftliche Arbeit zu bekommen.

Im Sommer ist der Betrieb auch immer Teil des Hollen steiner Ferienprogramms „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“. „Wir beschäftigen uns mit allem, was mit Natur und Landwirtschaft zu tun hat“, erklärt Bettina Hinterramskogler. „Im Laufe des Jahres gibt es auch verschiedene Themenschwerpunkte, so zum Beispiel Erntedank im Herbst.“ Als Abschluss des Sommerprogramms stehen am Mittwoch, 31. August, und Freitag, 2. September, auch heuer wieder zwei Termine des beliebten Lichterfestes auf dem Programm. Seit einiger Zeit bietet die Familie nun auch Programme für Erwachsene an, so zum Beispiel einen Hühnerworkshop.

Am Freitag, 7. Oktober, findet nun zum ersten Mal die Veranstaltung „Streifzug Landwirtschaft“ statt. „Das ist eine Möglichkeit für Erwachsene, in die Landwirtschaft einzutauchen und mit Vorurteilen aufzuräumen“, meint Hinterramskogler. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zum Beispiel bei einem Melkvorgang dabei sein oder auch die Hühner und Ziegen besuchen. Bei einem Waldspaziergang erklärt Forstwirtschaftsmeister Josef Hinterramskogler Grundlagen der forstwirtschaftlichen Arbeit.

Anmeldungen für „Streifzug Landwirtschaft“ sind bis Dienstag, 4. Oktober unter 0664/73062615 möglich.

