Zwei „Goldene Kellen“ für Waidhofen an der Ybbs

Die „Goldene Kelle“ ist die höchste Auszeichnung des Landes Niederösterreich für herausragende Baugestaltung und eine ausgewogene Einfügung der Bauwerke in das Orts- und Landschaftsbild. Für die „Goldene Kelle 2022“ waren 20 Projekte nominiert. Sie wurden im Vorjahr im Magazin „Niederösterreich GESTALTE(N)“ vorgestellt. Die Leserinnen und Leser trafen dann mittels Voting die Entscheidung über die Siegerprojekte.

Dem Land sei dieser Preis wichtig, weil Baukultur für die Identität der Lebenskultur von Bedeutung sei, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei der Verleihungsgala im Vereinshaus Horn. Es sei wichtig, neben der „Daseinsvorsorge“ wie Kanal oder Wasserversorgung auch auf die „Dableibensvorsorge“ zu setzen, und das gehe auch mit identitätsstiftenden Bauprojekten, die ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit liefern. Es sei gerade die moderne Architektur, die in Verbindung mit Altem zur Schaffung eines tollen Ambiente beitrage. Den Preisträgern, aber auch allen Architekten, Baufirmen, Handwerkern sowie den in den Projekten lebenden und arbeitenden Menschen wünsche er, positiv in die Zukunft zu gehen und weiterhin positiv gestaltend tätig zu sein, meinte Pernkopf.

Lukas Pessl, Philipp Peham (EGW GmbH), Johannes Kühhas, Bernhard Dallhammer (w30), Bürgermeister Werner Kramer, Felicitas Baldauf (w30), Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf, Stefan Wedl (w30), Martin Pichler (w30) und Baudirektor Walter Steinacker (von links) bei der Auszeichnung für das Wohnprojekt in der Hintergasse. Foto: Wolfgang Spekner

Zwei der acht verliehenen „Goldenen Kellen“ gingen nach Waidhofen. So wurden der Umbau der Forstfachschule in der Hintergasse zu einem Wohnbau und das gemeinschaftliche Wohnprojekt „GeWoZu“ in der Sergius Pauser-Straße auf der Zell prämiert.

Die Räumlichkeiten in der Hintergasse wurden 1980 als Werkstätten für die Forstfachschule in Waidhofen errichtet. Durch die Absiedelung der Schule 2018 nach Traunkirchen verlor das im Eigentum der Stadt stehende Gebäude seine Bestimmung. Die Stadt entschied sich für eine Nutzung als hochwertiger innerstädtischer Wohnraum und übertrug die Planung dem Waidhofner Architekturbüro w30. Um das Budget optimal zu nutzen, griffen die Architekten möglichst gering in den Bestand ein und behielten neben dem Stiegenhaus, dem Dach sowie allen tragenden Wänden auch das robuste Industrieparkett der ehemaligen Werkstätten. Ein neuer Lift im Gang schafft nun Barrierefreiheit, jede der sieben neuen Wohnungen hat einen Ausgang auf Terrasse oder Balkon. Die Raumhöhen der ehemaligen Werkstätten ermöglichten den Bau von Maisonetten mit kleiner Galerie unter der Dachschräge, so fügt sich die Neugestaltung der Außenhülle nun perfekt in die Waidhofner Altstadt ein.

In der Sergius Pauser-Straße verwirklichten sich Jakob und Verena Anger zwischen 2020 und 2021 mit Gleichgesinnten den Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen. Dazu gründeten sie den Verein GeWoZu und setzten mit viel Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen auf einem Zeller Hanggrundstück mit dem ortsansässigen Architektenbüro w30 ein dreigeschoßiges Terrassenhaus in Hybridbauweise um. Die zwölf Wohnungen bieten zwanzig Erwachsenen und 13 Kindern Platz und werden neben einem selbstorganisierten Einkaufsladen auch durch ein vielfältiges zusätzliches Raumangebot, wie eine Gemeinschaftswohnküche, einen Kinderspielbereich, einen Homeoffice-Raum sowie ein Wellnessbad und ein Gästezimmer, ergänzt.

„Das ist eine großartige Auszeichnung für die beiden Projekte, die wirklich Vorbildcharakter haben, aber auch für unsere Stadt, denn es zeigt den hohen Stellenwert der Baukultur“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer. „Die Verbindung von Tradition und Moderne sowie immer wieder neue, innovative Ansätze sind eine wahre Bereicherung für das Stadtbild und die Lebensqualität.“ Der Stadtchef lädt bei dieser Gelegenheit auch gleich recht herzlich zur Ausstellung „Vom Leben der alten Häuser“, die am 23. September eröffnet wird, ein. „Es geht hierbei um die Bedeutung alter Bausubstanz und um Potenziale für Sanierungen. Gleichzeitig wird auch der Denkmalschutz thematisiert“, führt Krammer aus.

Auch GeWoZu-Obfrau Barbara Moser freut sich über die Auszeichnung. „Wir haben, gemeinsam mit unseren Architekten von w30, sehr viel Zeit und Energie in die Planung unseres Hauses gesteckt, damit wir hier gemeinschaftlich leben können“, sagt sie. „Der Einsatz von nachhaltigen Materialien war uns dabei sehr wichtig. Daher freut es uns, dass wir mit unserem Haus ausgezeichnet wurden und ein Vorbild für andere sein können.“