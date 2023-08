Über 1.000 Waidhofner Stadtbäume wurden kontrolliert

Umfangreiche Baumpflegemaßnahmen fanden vergangene Woche im Stadtgebiet von Waidhofen statt. Rund 1.000 Allee- und Parkbäume wurden vom städtischen Forst und von externen Firmen auf Krankheiten und Schädlinge untersucht sowie fachgerecht zurückgeschnitten. Bei einigen Bäumen in Waidhofen wurde Brandkrustenpilz festgestellt, weshalb auch Fällungen notwendig waren. Diese Baumkrankheit führt nämlich in kürzester Zeit zu Fäule über den gesamten Stammquerschnitt, was den Baum instabil und gefährlich macht. Drei Bäume in der Pocksteinerstraße mussten aufgrund von Krankheit und Fäule gefällt werden. Sie werden nachgesetzt. Aufgrund der notwendigen Fällungen musste die Pocksteinerstraße zwischen Montag und Freitag abschnittsweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

„Die regelmäßige Pflege ist erforderlich, um die Gesundheit und Standfestigkeit der Bäume zu bewahren und um die Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten“, erklärt Stadtförster Georg Brenn, betont aber gleichzeitig, dass dabei umweltfreundlich und verantwortungsbewusst vorgegangen werde. „Diese Maßnahmen führen langfristig zu einem lebenswerteren und gesünderen Lebensraum für uns alle“, hält Vizebürgermeister Mario Wührer fest.