Neuer Fischaufstieg im Urnbach in Waidhofen/Ybbs

Im Urnbach, auch Urlbach genannt, in Waidhofen an der Ybbs entsteht derzeit ein asymmetrisches Raugerinne, das den Lebensraum der heimischen Fischpopulation verbessern soll. Ursprünglich gab es im Urnbach auf Höhe der Eishalle ein Wehr. Dieses stellte jedoch schon immer ein unüberwindbares Hindernis für die Fische dar und war zudem bereits schadhaft. Deshalb entschied man sich nach umfangreicher Grundlagenforschung und Abstimmung mit den zuständigen Sachverständigen dazu, das Wehr abzutragen und ein asymmetrisches Raugerinne als Fischaufstiegshilfe zu errichten. Immerhin sind im Urnbach mit Aalrutte, Aitel, Äsche, Bachforelle, Bachschmerle, Elritze, Gründling und Koppe nicht weniger als acht Fischarten beheimatet.

Außerdem ist eine Ansiedelung des heimischen Steinkrebses im Urnbach nicht auszuschließen, da sich in der benachbarten Ybbs bereits gute Bestände finden. Die Aufstiegshilfe wird in das bestehende Bachbett eingebaut und soll neben dem ökologischen Nutzen auch die Verklausungsgefahr minimieren. Mit dem asymmetrischen Raugerinne wird nämlich der gesamte Bachquerschnitt ausgenutzt. Damit bildet sich ein sehr breites Bachbett, wo sich im Falle eines Hochwassers Hindernisse nicht so einfach ansammeln können.

Vor Kurzem machte sich Vizebürgermeister Mario Wührer, der gleichzeitig Obmann des Naturparks Ybbstal ist, selbst ein Bild von der naturnahen Aufstiegshilfe. „Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und setzen uns nachdrücklich für den Erhalt und den Schutz der Artenvielfalt ein“, sagt Wührer. „Mit innovativen Ansätzen wie diesem Raugerinne fördern wir die ökologische Vielfalt in der Region.“ Zudem unterstreicht der Stadtvize, dass die gesetzten Maßnahmen nicht nur gut für das Ökosystem seien, sondern auch für ein sicheres Gewässer sorgen würden. „Das Risiko für Infrastrukturschäden und Gefahren für Anrainerinnen und Anrainer werden damit bestmöglich reduziert“, meint er.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch im Herbst abgeschlossen. Die Projektabwicklung erfolgt im Auftrag der Stadt Waidhofen über die Abteilung Wasserbau des Amts der NÖ Landesregierung und wird großteils durch Förderungen des Landes und des Bundes finanziert.