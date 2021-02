Zuletzt befand sich im Gasthaus „Weißes Rössl“ am Hohen Markt eine Pizzeria. Diese stellte vor sechs Jahren den Betrieb ein. Seitdem stehen die Räumlichkeiten nun schon leer und wurden nur sporadisch genutzt. Lange hatte der Verein Zukunft Waidhofen, dem das Gebäude gehört, nach einem Pächter für die Gaststätte gesucht, leider ohne Erfolg.

„Nachdem wir über vier Jahre keinen Gasthauspächter gefunden haben, mussten wir uns zur Erhaltung des Hauses etwas anderes einfallen lassen“, berichtet Stadtrat Erich Leonhartsberger. So wurde vor zweieinhalb Jahren damit begonnen, neue Nutzungsmöglichkeiten zu überlegen und ein Sanierungs- bzw. Ausbauprojekt in die Wege zu leiten. So war die Lokalität einige Zeit als neuer Standort für die Polizei im Gespräch, auch ein Fitnessstudio in den Räumlichkeiten wurde erwogen.

„Letztendlich haben sich dann Gespräche mit zwei potenziellen Mietern als zielführend erwiesen“, berichtet Leonhartsberger. So werden nach einer Generalsanierung und dem Umbau des Gebäudes die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Diligentia und die Gemeinschaftsordination der Internisten Johann Schneider und Johannes Kindermann neue Räumlichkeiten am Hohen Markt beziehen. Vorverträge für jeweils ca. 500 Quadratmeter Mietfläche wurden bereits abgeschlossen, insgesamt werden 35 Arbeitsplätze am Hohen Markt entstehen.

Vereinsräume für ASKÖ, Naturfreunde und Co.

Vereinsräume für den Pensionistenverband, den ASKÖ, die Naturfreunde und die SPÖ Waidhofen werden weiterhin im Gebäude zur Verfügung stehen. Auch einen neuen Veranstaltungssaal wird es geben: Der derzeit Richtung Graben befindliche Veranstaltungssaal wandert nach vor in den ehemaligen Gastraum des „Weißen Rössl“.

Die Grundstruktur des Hauses wird erhalten bleiben und vier Ebenen werden barrierefrei mit Lift erreichbar sein. Fernwärmeanschluss, Klimatisierung für alle Räume und eine Photovoltaikanlage sind geplant. Die Investitionssumme des Bauprojekts beläuft sich auf mehr als 2,5 Millionen Euro und wird über eine neu gegründete GmbH mit den Geschäftsführern Martin Reifecker und Erich Leonhartsberger eingebracht.

Für die Planung des Bauprojekts zeichnet das Waidhofner Architekturbüro w30 verantwortlich. Die neuen Mieter waren in die Planung von Anfang an voll eingebunden und die Umbauten werden nach ihren Anforderungen realisiert.

Erste Gespräche mit dem Stadtbaubeirat erfolgten bereits im November 2019. Ende Februar 2020 wurden die Einreichpläne am Magistrat abgegeben. Die Baufreigabe hat sich durch Corona und anschließende Einsprüche eines Nachbarn nun aber bis Jänner 2021 verzögert, wobei der ursprüngliche Baustart bereits für letzten Sommer geplant war. Nun kann es jedoch losgehen. Im Sommer 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und das Gebäude soll eröffnet werden.

„Ich persönlich hoffe, dass unser Projekt noch rechtzeitig zur Belebung des Hohen Marktes beitragen kann, bevor der Stadtteil ganz ausstirbt“, sagt Leonhartsberger. „Die Entwicklung der letzten Jahre war diesbezüglich, insbesondere vom Hohen Markt Richtung Unterer Stadtplatz, sehr ernüchternd.“ Leonhartsberger hofft, dass das Projekt des Vereins Zukunft als Initialzündung für weitere Projekte zur Belebung des Stadtteils fungieren kann.