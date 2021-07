Nachdem bereits zwischen März und Mai Vorbereitungsarbeiten stattgefunden haben, starten am 5. Juli nun die tatsächlichen Sanierungsarbeiten an der Florianibrücke in Waidhofen.

Generalinstandsetzung

Die im Jahr 1985 errichtete Stahlbeton-Brücke mit einer Gesamtstützweite von rund 77 Metern muss aufgrund altersbedingter Schäden einer Generalinstandsetzung unterzogen werden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden die Randbalken und das Geländer abgetragen und die alte Fahrbahnübergangskonstruktion sowie die bituminösen Schichten abgetragen.

In Folge werden die Abdichtung samt neuer Abdichtungsentwässerungen und Tagwasserentwässerungen ebenso wie der Randbalken neu hergestellt. Weiters werden sämtliche bituminöse Schichten neu hergestellt und diverse Betoninstandsetzungen durchgeführt. Das derzeit bestehende Geländer wird adaptiert, neu beschichtet und wiederverwendet.

Land NÖ investiert 600.000 Euro

Die Gesamtkosten des Sanierungsprojekts betragen rund 600.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen. Die Sanierungsarbeiten werden bis 5. September andauern. Die Brücke muss in dieser Zeit gesperrt werden. Wenn es die Bauarbeiten zulassen, sei zumindest an den Wochenenden ein Fußgängerkorridor vorgesehen, heißt es seitens des Landes NÖ.

Der Verkehr wird über die Weitmannbrücke und die Obere Zeller Hochbrücke umgeleitet. Ab dem Kreuzungsbereich der Schmiede- mit der Arzber gstraße bzw. der Florianibrücke ist die Fahrt Richtung Zeller Hauptplatz nur für Anrainer gestattet. Auch in die Vorgartenstraße dürfen von der Arzbergstraße aus lediglich Anrainer zufahren.

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm Landesrat Martin Eichtinger kürzlich den Baubeginn für die Generalsanierung der Florianibrücke vor.