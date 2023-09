Parkbad Waidhofen: Schwimmen für den guten Zweck

Am vergangenen Wochenende fand von Freitag auf Samstag zum zweiten Mal das 24-Stunden-Benefiz-Schwimmen im Parkbad Waidhofen statt.

Nachdem das von der Wasserrettung Waidhofen ins Leben gerufene Event im letzten Jahr großen Anklang fand und eine beträchtliche Summe für wohltätige Zwecke erschwommen wurde, war eine Neuauflage des Charity-Schwimmens bald beschlossene Sache. Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich in den letzten Wochen gegen ein Startgeld von fünf Euro für jeweils halbstündige Einheiten auf einer Bahn eintragen. Am Freitag um 18 Uhr fiel dann der Startschuss, die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer stürzten sich für den guten Zweck ins kühle Nass.

Zum Glück spielte das Wetter mit und brachte nach einigen regnerischen Tagen pünktlich zu der Veranstaltung wieder Sonnenschein und warme Temperaturen.

Rund 12.200 Bahnen wurden geschwommen

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Parkbads blieb nur das Schwimmerbecken für die Veranstaltung geöffnet. Mitglieder der Wasserrettung überwachten die Schwimmsicherheit und übernahmen auch die weniger schnell ausgebuchten Zeiteinheiten in der Nacht. Familie Mairhofer unterstützte die Veranstaltung nicht nur durch die Organisation der Anmeldung, sondern auch mit einer 24-Stunden-Bewirtung im Badbuffet. Am Samstagvormittag kochte Bürgermeister Werner Krammer Eierspeise für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Um 18 Uhr am Samstagabend endete das Event dann nach genau 24 Stunden.

Mitglieder der Wasserrettung Waidhofen, Buffetbetreuer und Bürgermeister freuten sich über die gute Beteiligung am diesjährigen 24-Stunden-Benefiz-Schwimmen. Von links: Axel Michels, Martin Lagler, Herbert Mairhofer, Sandra Lagler, Ernst Seisenbacher, Walter Swoboda, Michl Pöchhacker, Verena Muttenthaler, Georg Staudinger, Charlie Berger, Bürgermeister Werner Krammer und Peter Kogler. Foto: Tata Asatiani-Aigner

„Es gab wieder eine super Beteiligung“, freut sich Martin Lagler, Abschnittskommandant der Wasserrettung Waidhofen. „Insgesamt wurden rund 12.200 Bahnen geschwommen, das sind 305 Kilometer.“ Durch Spenden regionaler Unternehmen werden diese geschwommenen Bahnen nun in einen Geldbetrag umgewandelt, der zusammen mit dem Startgeld sozialen Zwecken sowie der Wasserrettung Waidhofen zugutekommen soll.

Georg, Renate und Florian Staudinger (von links) schwammen ebenfalls für den guten Zweck einige Bahnen im Parkbad. Foto: Tata Asatiani-Aigner