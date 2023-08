„UnschlagBahres Fußballturnier“ in Waidhofen an der Ybbs

Kicken für den guten Zweck stand am Samstag beim „UnschlagBahr-Fußballturnier“ der SPÖ Waidhofen im Alpenstadion am Programm. Zehn Teams standen sich in 24 fairen und spannenden Begegnungen gegenüber. Am Ende konnten sich die „Ikonen“ in einem starken Finale vor einer gut gefüllten Tribüne gegen die Kicker aus St. Georgen durchsetzen. Bei der RedBahr, die ins Alpenstadion verlegt wurde, war für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Foto: SPÖ Waidhofen

Der Erlös des Turniers kommt dem Verein Netzwerk 3 sowie dem Sozialamt Waidhofen zugute, die Menschen in schwierigen Situationen unterstützen. Vizebürgermeister Armin Bahr bedankte sich bei Turnierleiter Gemeinderat Thomas Gattringer für die hervorragende Organisation.