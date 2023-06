Eröffnungsfeier für Projekt „Virtuelles Weißwasser“ in Unterlaussa

Am 17. Juni, 14 Uhr, feiert der Verein „Glück Auf! – Bergbau- und Heimatmuseum Knappenhaus Unterlaussa“ mit einem Fest beim Radlerimbiss Mooshöhe und in Weißwasser mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Eröffnung des LEADER-Projekts „Virtuelles Weißwasser – Die Neuentdeckung der Bergbausiedlung im Reichraminger Hintergebirge“. Ein kostenloser Shuttelbus bringt die Besucher von der Mooshöhe nach Weißwasser.

Näheres zum Projekt:

Mit diesem Projekt erweitert der Verein sein museales Angebot um eine, in seiner Art einzigartige Attraktion. Mittels Augmented Reality wird die in den 1960er-Jahren geschliffene, heute historisch bedeutende Bergbausiedlung Weißwasser im Reichraminger Hintergebirge (Nationalpark Kalkalpen) virtuell wieder sicht- und erlebbar.

Ermöglicht wird dieses „Sichtbarmachen“ einer nicht mehr existenten Siedlung – zur Zeit des Bergbaubetriebs lebten hier knapp 1.000 Arbeiter mit ihren Familien – über die Ausgabe per App am Handy oder Tablet. Auf einer Länge von rund 800 Metern entlang des Hintergebirgsradwegs sieht der Besucher am Display seines Handys oder Tablets links und rechts die Häuser und Baracken, die Seilbahnstation mit der dazugehörigen Materialseilbahn sowie die infrastrukturellen Einrichtungen der vergangenen Siedlung, wie Schlosserei, Tischlerei, Sägewerk und Feuerwehrgarage in realitätsnaher Form. Infos zu den jeweiligen Gebäuden können am Display mittels Klick abgerufen werden.

Die App wird kostenlos erhältlich sein. Der Downloadlink zur App befindet sich auf der Homepage des Knappenhauses Unterlaussa und wird rechtzeitig zur Eröffnung freigeschaltet. Da vor Ort kein Handyempfang möglich ist, ist es unbedingt erforderlich, die App vor dem Besuch auf das Smartphone oder Tablet zu laden.