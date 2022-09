Filmzuckerl zur Eröffnung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Kooperation mit dem Verein Frikulum wird um 20.15 Uhr der österreichische Spielfilm „Another Coin For The Merry-Go-Round“ in der renovierten Kulturstätte zur Aufführung gebracht. Anschließend wird zur After-Movie-Party mit DJ Betes geladen.

Ursprünglich wäre geplant gewesen, „Rimini“ von Ulrich Seidl zu zeigen. Angesichts der Vorwürfe, die zuletzt gegen den Regisseur aufgebracht wurden, haben sich der Verein Filmzuckerl und der Kulturverein Frikulum nach langer und eingehender Diskussion jedoch dazu entschlossen, den Film erst zu zeigen, wenn die Vorwürfe ausgeräumt sind. Man verwehre sich gegen jegliche Art der Vorverurteilung und wolle sich auch nicht auf eine Seite in der Debatte schlagen, wird klargestellt. Gleichermaßen wird das ursprünglich geplante Publikumsgespräch verschoben.

„Another Coin For The Merry-Go-Round“ ist ein Film über Freundschaft und das Ringen mit dem Erwachsenwerden, eingebettet in die aktuelle Wiener Musikszene. Mit kleinem Team und ausschließlich natürlichen Lichtquellen ist Regisseur Hannes Starz ein bemerkenswerter Film gelungen. In den Hauptrollen agieren Valerie Pachner, David Öllerer alias Voodoo Jürgens, Tinka Fürst und Max Bogner. Auch Szenegrößen wie Alicia Edelweiss und BulBul sind mit dabei.

