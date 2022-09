Konzertsaison geht wieder los

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am kommenden Wochenende öffnet der Bertholdsaal in Weyer nach dreijähriger Umbauphase wieder seine Pforten. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 17. September, statt. Los geht es ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Für Kulinarik und Getränke ist gesorgt. Dazu spielen Tonis Aufmuckermusikanten auf. Auf die Kinder warten eine Hüpfburg und ein Kinderprogramm. Um 19 Uhr folgt dann der offizielle Teil samt Begrüßung und einem moderierten Gespräch zur Kulturarbeit im ländlichen Raum.

Im Anschluss wird mit Das Schottische Prinzip eine der interessantesten neuen Bands aus Wien den renovierten Bertholdsaal musikalisch einweihen. Frischer Chanson-Pop mit gewitzten deutschen Texten steht am Programm.

Danach kommt es zu einem Mash-up-Gipfeltreffen, wenn Austrofred und Kurt Razelli das erste Konzert ihrer gemeinsamen „Life is Laff“-Tour in Weyer bestreiten werden. Danach geht es mit DJ Kipppunkt durch die Nacht.

Austrofred und Kurt Razelli bestreiten ihr erstes gemeinsames Konzert im neuen Bertholdsaal. Foto: Ingo Pertramer

Eintritt: freiwillige Spenden.

