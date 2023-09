LK und PBZ Waidhofen/Ybbs veröffentlichen neues Image-Video

Im Landesklinikum und Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Ybbs wurde ein Image-Video erstellt, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege aus beiden Standorten ihre Botschaften mit anderen teilen möchten. Sie zeigen, was sie motiviert und warum sie gerne in der Pflege am „Gesundheitsstandort Waidhofen“ arbeiten.

„Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten an Lösungen“, weiß DGKP Johannes Scheiblauer, Leiter der chirurgischen Ambulanz im Klinikum, an seiner Arbeit zu schätzen. PA Theresia Mayr, Mitarbeiterin im Wohnbereich 3 des PBZ, schätzt das gegenseitige Vertrauen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern im täglichen Tun, denn „es braucht manchmal gar keine Worte, um sich zu verstehen“.

Sowohl im LK als auch im PBZ Waidhofen/Ybbs sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich in der Pflege für die Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner im Einsatz. Mindestens die Hälfte des Personals einer Gesundheitseinrichtung ist in einem Pflegeberuf tätig.

Das gemeinsame Video zeigt die Vielfältigkeit des Berufsfelds, die unterschiedlichen Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche sowie die zahlreichen möglichen Spezialisierungen. Es drückt aber auch aus, was alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Waidhofen eint: „Für uns ist es selbstverständlich, für andere da zu sein!“

Der Videobeitrag ist auf der Facebook-Seite des Klinikums bzw. auf YouTube verfügbar.