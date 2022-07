Waidhofner Lehrbetriebe stellen sich vor

Werbung

Berufsorientierung im besten Sinne ermöglicht die Fachmesse für Lehrberufe, das „karriere clubbing #22“, das heuer zum bereits siebten Mal im Schloss Rothschild stattfinden wird. Von Mittwoch, 14. September, bis Freitag, 16. September, stellen rund 30 Mostviertler Betriebe aller Größen und Branchen das breite Spek trum von Lehrberufen vor.

Das Besondere am „karriere clubbing“: „Die Veranstaltung wird von den Betrieben selbst über unseren Verein ‚Mein Lehrbetrieb‘ organisiert. Firmenchefs, Ausbildungsleiter und Lehrlinge stehen den Besuchern persönlich Rede und Antwort“, betont Vereinsobmann Willi Hilbinger.

Rund 800 Schüler und Schülerinnen nutzen das Angebot an den drei Veranstaltungstagen. Am Freitagnachmittag haben auch Eltern die Möglichkeit, sich über das Lehrangebot zu informieren. „Die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufsentscheidung. Wir möchten mit ihnen noch mehr ins Gespräch kommen“, sagt Hilbinger. Zum dritten Mal bieten die Organisatoren neben den Firmenständen im Innenbereich interaktive Werkstätten im Schlosshof zum praktischen Arbeiten an.

Noch weiter intensivieren möchte die Vereinsführung von „Mein Lehrbetrieb“ auch die Kooperation mit den Wirtschaftskammern der Region. „Die Bildungsmeile der Wirtschaftskammer Amstetten und Scheibbs ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Messe, weil sie den Einblick in die jeweiligen Firmenstandorte ermöglicht“, so Hilbinger.

Der Eintritt zum „karriere clubbing“ ist frei. Schulklassen können sich auf der Website www.mein-lehrbetrieb.at voranmelden, für Privatpersonen ist keine Voranmeldung notwendig.

