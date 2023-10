Verein J.O.B in Waidhofen/Ybbs steht vor dem Aus

Seit 25 Jahren bemüht sich der Verein J.O.B in Waidhofen an der Ybbs erfolgreich darum, Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen schwer tun einen Job zu finden, nachhaltig in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Dafür werden auf acht Monate befristete Transitarbeitsplätze vergeben, an denen sich die Menschen, von Arbeitsanleitern betreut, wieder im Berufsleben einfinden können. Seinen Betriebsstandort hat der Verein im Wertstoffsammelzentrum der Stadt in der Grünhofstraße, wo die Menschen in der Elektro-Altgeräte-Zerlegung oder der Pflege des dortigen Gartenbereichs tätig sind. Aber auch für das Magistrat oder im Auftrag des Verschönerungsvereins, etwa für Instandhaltungsarbeiten am Buchenberg, werden die Leute eingesetzt. 24 Transitarbeitskräfte, elf Frauen und 13 Männer, aus dem gesamten Arbeitsmarkt-Bezirk Waidhofen waren im heurigen Jahr bereits über den Verein J.O.B tätig. Nun steht das AMS-Beschäftigungsprojekt jedoch vor der Schließung.

Zwei Drittel der Finanzierung kommen vom AMS

Grund für das Aus sind gekürzte Budgetmittel des Bundes für das AMS, welches zwei Drittel des Vereins J.O.B finanziert. Den Rest stemmen die Stadt Waidhofen und das Land NÖ. Wegen der gekürzten Finanzmittel sei auf AMS-Landesebene beschlossen worden, das Beschäftigungsprojekt mit März auslaufen zu lassen, berichtet Waidhofens AMS-Chef Gerald Pöchhacker. Da andere Fördergeber aktuell nicht absehbar seien, sei die Weiterführung ungewiss. Pöchhacker bedauert das. „Ich sehe der Streichung der Fördermittel mit großer Wehmut entgegen. Hier wurde in den vergangenen 25 Jahren ein wertvoller Beitrag geleistet, um Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und die sehr gute Arbeitsmarktsituation im Raum Waidhofen zu erreichen. Aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation im AMS-Bezirk habe sich die Landesdirektion nun aber gegen das Waidhofner Projekt entschieden, führt der AMS-Leiter aus. „Wir haben derzeit Vollbeschäftigung. Die Langzeitarbeitslosigkeit beträgt 0,6 Prozent und auch die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr gering. Deshalb wurde beschlossen, das Projekt zu beenden und die Mittel in Bezirken einzusetzen, wo sie notwendiger gebraucht werden.“ Die Entscheidungsfindung für die Aufteilung der stark reduzierten Fördermittel habe sich AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern nicht leicht gemacht, hält Pöchhacker fest. „Es musste eine Entscheidung getroffen werden und diese wurde im Rahmen des Arbeitsmarktservices Niederösterreich, mit der Betrachtung als großes Ganzes, bestmöglich umgesetzt.“

Pöchhacker betont aber, dass niemand nun vorzeitig aus dem Programm rausfalle. Alle elf derzeitigen Transitarbeitskräfte könnten abschließen, ebenso wie der Zivildiener, der derzeit beim Verein J.O.B tätig ist. „Da keine regulären Neueinstiege mehr möglich sind, werden wir eine alternative Unterstützung anbieten“, sagt der AMS-Chef und hält gleichzeitig fest: „Wir werden jedem Kunden und jeder Kundin weiterhin dort, wo es notwendig ist, Hilfestellung geben. In pendelbarer Entfernung wird es weiter Kooperationen mit bestehenden Projekten geben. Dort können wir auch einzelne Arbeitsplätze für Personen aus dem Raum Waidhofen anbieten. Niemand bleibt ohne Angebot und Unterstützung zurück.“

Für die vier beim Verein angestellten Personen bedeutet das Ende des Projekts freilich, dass sie ihren Job verlieren. „Wir hatten immer sehr gute Zahlen“, hält Geschäftsführer Arthur Menninger fest und verweist auf 52 Prozent der Beschäftigten, die im Vorjahr in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. „Das Aus ist sehr bitter für uns.“

Auch Bürgermeister Werner Krammer, der gleichzeitig Obmann des Vereins J.O.B ist, bedauert das Ende des Projekts. „Unsere Region weist eine auch im Landesvergleich sehr niedrige Arbeitslosenrate auf. Das ist auf unsere erstklassigen Betriebe zurückzuführen, aber auch auf die gute Vermittlungstätigkeit durch das AMS. Ein wichtiger Baustein gerade für Langzeitarbeitslose ist dabei der Verein J.O.B.“ Er vertraue darauf, dass wenn das AMS und das Land NÖ in dem Bereich umstrukturieren, es auch in Zukunft ein Angebot genau für diese Zielgruppe geben werde, meint der Stadtchef.

Enttäuscht zeigt sich auch Waidhofens SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr, der gleichzeitig Obmann-Stellvertreter des Vereins J.O.B ist. Der Verein J.O.B habe seine Aufgabe bisher mit Bravour gemeistert, meint er. „Das ist ein gutes Projekt, das den Leuten Struktur gibt und bei dem man viele Erfolge sieht. Im Vorjahr konnten über 52 Prozent der Beschäftigten in den Arbeitsmarkt integriert werden, damit ist der Verein J.O.B in Niederösterreich eines der führenden Projekte in diesem Bereich.“

Bahr möchte, dass sich die Stadt Waidhofen mit einem überparteilichen Schreiben für den Erhalt des Vereins J.O.B starkmacht. „Auch wenn die Erfolgsaussichten nicht sehr hoch sind, wollen wir doch damit aufzeigen, dass wir hinter diesem Projekt stehen und es weiter haben wollen.“