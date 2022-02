Nahversorger in Gaflenz: Spatenstich angekündigt

Mit einer eigens gegründeten Bürgergenossenschaft „Genial-Regional-Gaflenztal eGen.“ wird in der Gemeinde Gaflenz der Bau eines neuen Nahversorgers namens „LENZ“ nun endlich Realität.

Damit wird, nach Schließung des bisherigen Nahversorgers im Vorjahr, auch in Zukunft der Bevölkerung wieder ein Nahversorger mit allen Waren des täglichen Gebrauchs zur Verfügung stehen. Die Finanzierung ist gesichert und nach intensiver Planungsphase steht der neue Nahversorger kurz vor dem Baubeginn. Das Besondere am LENZ: Es wird nicht nur ein Lebensmittelgeschäft sein, in dem 35 Prozent der Produkte von umliegenden Landwirten bezogen werden, das LENZ wird auch ein Café integrieren und so zu einem Begegnungszentrum werden. Auch das neue Freibadbuffet sowie der Postpartner werden künftig dort zu finden sein.

Außerhalb der Öffnungszeiten wird es mittels einer Zutrittskarte möglich sein, jederzeit Produkte des täglichen Bedarfs zu kaufen. Geplanter Eröffnungstermin ist Juni oder Juli 2022. Der Obmann der Vorstandsgruppe, Ferdinand Rettensteiner, und Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner freuen sich, aus diesem Grund demnächst zum Spatenstich einladen zu können. Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden damit diesem für Gaflenz so wichtigen Projekt offiziell den Startschuss geben.

