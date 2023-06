Bester Forstfacharbeiter Hollensteiner Samuel Aigner mit Zdimal-Preis ausgezeichnet

Zdimal-Preis 2023, von links: LK-NÖ-Forstausbildungsreferent Michael Gruber, NÖ-LAK-Präsident Andreas Freistetter, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Ulrike Zdimal-Lang, bester Forstwirtschaftsmeister Richard Mader-Kreiner, LK-NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner, Stihl-Österreich-Geschäftsführer Alexander Hembach und Forstdirektor Werner Löffler. Foto: LK NÖGeorg Pomaßl

B ereits zum 36. Mal wurde dieses Jahr der Zdimal-Preis verliehen. Im Rahmen eines Festakts am 5. Juni in der Landwirtschaftskammer NÖ in St. Pölten wurden die besten Forstfacharbeiter und der beste Forstwirtschaftsmeister, die ihre Ausbildung an den Landwirtschaftlichen Fachschulen absolviert haben, ausgezeichnet. Mit Samuel Aigner befindet sich auch ein Hollensteiner unter den Preisträgern.

Namensgeber für den Forstpreis ist der verstorbene Landwirtschaftskammer-NÖ-Forstdirektor Willibald Zdimal, der – weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus – ein Pionier der Forstausbildung war und sich besonders für den Ausbau des Kurswesens einsetzte. Der Zdimal-Preis wurde heuer an zehn Personen verliehen. Samuel Aigner aus Hollenstein durfte sich als einer von sechs Preisträgern über die Auszeichnung „Bester Forstfacharbeiter“ freuen. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte den ausgezeichneten Preisträgern herzlich: „Bei den Forstkursen wird der Grundstein für die fachgerechte und nachhaltige Waldbewirtschaftung in Niederösterreich gelegt.“ „Wir sind stolz, dass in Niederösterreich durch die perfekte Zusammenarbeit zwischen der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle, der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer NÖ und den Landwirtschaftlichen Fachschulen eine flächendeckende und zukunftsorientierte forstwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung gewährleistet wird“, freute sich auch Landwirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner.