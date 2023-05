Waidhofens Lehrerschaft im Parlament

WAIDHOFEN Politische Bildung und insbesondere Demokratiebildung wird an den Waidhofner Pflichtschulen groß geschrieben. Und das nicht nur im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern, sondern insbesondere auch in der Lehrerfortbildung. Daher besuchten Waidhofens Lehrerinnen und Lehrer am Nachmittag des 3. Mai in unterrichtsfreier Zeit das erst kürzlich nach Generalausbau in neuem Glanz wiedereröffnete Parlament in Wien. Demokratievermittlerin Dr. Josefa Widmann führte die Gruppe durch die Säle des Nationalrates und des Bundesrates sowie die beeindruckende Säulenhalle und den prächtigen historischen Bundesversammlungssaal.

Das Besucherinnenzentrum „Demokratikum – Erlebnis Parlament“ stellte sich der Lehrerschaft als anwendungsorientierte, vielfältige und interaktive Parlamentserlebniswelt dar. Im Plenarium des Parlaments mit seinem spektakulären Einblick in den Nationalratssitzungssaal präsentierte ihnen Parlamentsmitarbeiterin Simone Jordan die Demokratiewerkstatt des Parlaments, in der jährlich bis zu 1.100 Schulklassen in jeweils vierstündigen Workshops Demokratiebildung erarbeiten, darunter zunehmend auch Waidhofner Pflichtschulen.

Die Parlamentsfahrt wurde vom Obmann des Dienststellenausschuss der Personalvertretung, Herwig Rohringer, organisiert und gemeinsam mit dem gewerkschaftlichen Betriebsausschuss unter Herbert Haidler und dem ÖAAB /CLE der Pflichtschullehrer unter Agnes Mildner-Zeidlhofer organisiert. Nach der Rückreise fand in der Waidhofner Gastronomie ein gemütlicher Ausklang statt.

