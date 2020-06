Die NÖ Landeskliniken fahren ihre Leistungen nun wieder sukzessive hoch. Am Landesklinikum Waidhofen erfolgen Behandlungen zurzeit ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Ausgenommen von dieser Regelung sind Notfälle.

„Wir möchten uns bei der Bevölkerung für die Disziplin bei der Einhaltung der Termine recht herzlich bedanken“, sagt der stellvertretende ärztliche Direktor des Krankenhauses, Primar Hubert Rogenhofer, und verweist darauf, dass Termintreue weiterhin außerordentlich wichtig sei. Nach wie vor werden Patienten des Klinikums ersucht, zum vereinbarten Termin pünktlich und möglichst ohne Begleitung zu erscheinen.

Die Triage im Eingangsbereich ist nach wie vor in Betrieb. So wird weiterhin bei sämtlichen eintretenden Personen Fieber gemessen und der Gesundheitszustand abgefragt. Bei Personen, die bereits einen Operationstermin vereinbart haben, wird vor der Operation ein Termin für eine Covid-19-Testung vereinbart. Nur bei einem negativen Testergebnis wird der Eingriff dann durchgeführt. Da die von der Regierung vorgegebenen Abstandsregeln in Gängen, Warteräumen und Liften eingehalten werden müssen, sei es enorm wichtig, die vereinbarten Termine einzuhalten, heißt es seitens des Klinikums.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei weiterhin erforderlich. Das Besuchsverbot wurde nun gelockert: Pro Tag sind Besuche für die Dauer von maximal 30 Minuten erlaubt. Besucher müssen sich beim Portier in eine Besucherliste eintragen und beim Verlassen des Hauses wieder beim Portier melden. Die Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen des Hauses ist unerlässlich. Zwischen Personen ist ein Abstand von einem Meter einzuhalten.