Kick-Off für Projekt EDDIE

Im Senatssaal der Universität Wien fand im Februar 2023 der Kick-Off des europäischen Projekts EDDIE (European Distributed Data Infrastructure for Energy) statt.

EDDIE ist ein europaweites Forschungs- und Innovationsprojekt, das am beta campus Waidhofen von der Firma EntArc.eu – Enterprise Architecture nach der Idee und unter der Führung von Georg Hartner und Oliver Hödl konzeptioniert und entwickelt wurde.

„Die Idee zu EDDIE entstand direkt aus der Tätigkeit von europaweit führenden Expertinnen und Experten. Grundstein war die Arbeit an Gesetzen, um nach und nach Interoperabilität von energiewirtschaftlichen Lösungen über die EU-Mitgliedstaaten hinweg herzustellen“, meint Initiator Georg Hartner. „Der beta campus war für das Projekt zusammen mit dem zugehörigen Netzwerk eine hervorragende Brutstätte und wird fortan mit seiner Infrastruktur einen entscheidenden Beitrag leisten.“

Ziel ist es, neuen energiewirtschaftlichen Akteuren und daten-basierten Anwendungen in kürzester Zeit und ohne zusätzliche Integration die Basis für den Zugang zu diesen wichtigen Energiedaten zu bieten. Für Endkundinnen und Endkunden soll es die Plattform ermöglichen, energiewirtschaftliche Daten zu teilen und damit in den Genuss digitalisierter energiewirtschaftlicher Anwendungen zu kommen, als würden Sie im Internet eine Zahlung vornehmen. Ebenso einfach wird es, an Energiegemeinschaften teilzunehmen und diese wieder zu verlassen.

EDDIE wird unter der Führung des Austrian Institute of Technology (AIT) zusammen mit dem EntArc.eu – Enterprise Architecture, der Universität Wien, der Fachhochschule Hagenberg und der Energiewirtschaftlichen Daten-Austausch (EDA) GmbH zusammen mit renommierten internationalen Universitäten und Instituten entwickelt.

Das Projekt mit einem Budget von 10 Millionen Euro wird von einem Konsortium aus zehn Partern aus sechs EU-Mitgliedsstaaten abgewickelt und soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

