Waidhofner Verein "Zeitpolster": Austausch zwischen den Generationen

Werbung

Die Pandemie hat aufgezeigt, dass unser Betreuungs- und Pflegesystem unter immensem Druck steht. Deshalb denken viele Menschen über neue Lösungen nach, wie man dem enormen Bedarf an Pflege gerecht werden kann.

Der Verein „Zeitpolster“ möchte mit einem innovativen Betreuungskonzept für kostengünstige Nachbarschaftshilfe dazu beitragen. „Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten“, erklärt Gründer Gernot Jochum-Müller. Die 2018 gegründete Betreuungsorganisation hat derzeit 14 Gruppen in sechs Bundesländern und möchte nun auch in Waidhofen aktiv werden. „In Waidhofen hat sich der Pflegeverein gemeldet und gemeint, dass unser Angebot eine gute Ergänzung ihrer Arbeit wäre“, erzählt Judith Schneider, die bei „Zeitpolster“ für die Region Niederösterreich und Wien zuständig ist. „Wir verstehen uns als Zusatzangebot und wollen nichts Bestehendes ersetzen.“

Dafür sucht der Verein nun Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und dabei gleichzeitig für sich selbst vorsorgen wollen. Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Wer heute Hilfe braucht, zahlt 8 Euro pro Stunde. Davon kommt die Hälfte auf ein Notfallkonto für die Helfenden, um Leistungen von außen anzukaufen, falls in Zukunft die eine oder andere Betreuung im „Zeitpolster“-Netzwerk nicht verfügbar sein sollte.

Für Helfende bietet das Engagement bei „Zeitpolster“ aber noch weitere Vorteile, wie Schneider betont: „Es ist ein System, das den Zusammenhalt in der Bevölkerung und den Austausch zwischen den Generationen stärkt. Die Helfenden sind oft Leute, die gerade frisch in der Pension sind, noch sehr fit sind, aber bereits darüber nachdenken, wie es später bei ihnen sein wird. Menschen haben oft große Scheu um Hilfe zu fragen, wenn man aber selbst bereits in dem Bereich tätig war und das Netzwerk kennt, ist die Hemmschwelle auch wesentlich geringer.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.