Kleinstkinder zogen im Waidhofner Reichenauerhof ein

Anfang September öffnete die „Zwergenschaukel“ im Reichenauerhof ihre Pforten. Wie die NÖN berichtete, sieht das Kinderbetreuungspaket des Landes NÖ mit Septemer eine flächendeckende kostenlose Vormittagsbetreuung für alle Kinder ab einem Jahr vor. Um diese anbieten zu können, hat die Stadt Waidhofen die bislang als Verein geführte Kleinstkinderbetreuungseinrichtung übernommen und eine Bedarfserhebung durchgeführt. Diese ergab, dass zwei zusätzliche Gruppen gebraucht werden. Da die bisherigen Räumlichkeiten in der Unterzeller Straße dafür aber zu klein waren, machte man sich auf die Suche nach einem neuen Standort und wurde schließlich im Reichenauerhof in der Weyrer Straße fündig.

Über 50 Kinder werden betreut

Über 50 Kinder zwischen einem und zweieinhalb Jahren werden hier nun am Standort des Pflege- und Förderzentrums Waidhofen (PFZ) in drei Gruppen liebevoll betreut und auf bestmögliche Weise in ihrer Entwicklung gefördert. Im großzügigen Garten können die Kinder nach Herzenslust spielen, die frische Luft genießen und auf Entdeckungsreise gehen. Bürgermeister Werner Krammer zeigte sich bei einem Besuch von den frisch gestalteten Räumlichkeiten beeindruckt. „Eltern können sich hier sicher sein, dass ihre Kinder in den Händen kompetenter und einfühlsamer Betreuerinnen liebevoll umsorgt werden“, meinte der Stadtchef. „Die Möglichkeit, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen und gleichzeitig eine optimale Betreuung für die jüngsten Kinder zu haben, steigert die Lebensqualität der Familien in Waidhofen noch weiter. Ich möchte mich schon jetzt bei den engagierten Pädagoginnen und Betreuerinnen der Zwergenschaukel bedanken. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert und bildet das Fundament für die vielversprechende Entwicklung unserer Gesellschaft.