Wirtschaftspark Kreilhof in Waidhofen/Ybbs wächst weiter

Der interkommunale Wirtschaftspark Kreilhof in Waidhofen an der Ybbs ist um ein weiteres regionales Unternehmen reicher. Am vergangenen Mittwoch unterzeichneten die Geschäftsführer der Edelsegger Metals GmbH den Kaufvertrag für ein 5.902 Quadratmeter großes Grundstück. Das Ybbsitzer Familienunternehmen wird von Paul Edelsegger und Nino Struska geleitet und konzentriert sich auf die Bearbeitung von Blechen, Schweißarbeiten, Stahlbau und mechanische Fertigung, wobei der Fokus auf der Zulieferung für den Schienenfahrzeugbau liegt. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet auch Lehrlinge aus. Mit dem jüngsten Grundstückskauf ist der Gewerbepark so gut wie voll. Lediglich ein Grundstück in der Größe von 878 Quadratmetern ist noch verfügbar.

Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der als Geschäftsführer der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH fungiert, betont die wichtige Rolle des Betriebsgebietes für die lokale Wirtschaft: „Unsere heimischen Unternehmen brauchen Raum für Innovation und Wachstum. Nur so können sie hochwertige Arbeitsplätze erhalten und schaffen. Wir haben den Weg der interkommunalen Wirtschaftsparks eingeschlagen, um Kräfte bestmöglich zu bündeln und gemeinsam die wirtschaftliche Dynamik der Region zu stärken. Das trägt wesentlich zur Lebensqualität im Ybbstal bei.“

Beim Wirtschaftspark Kreilhof auf der ehemaligen Steinauerwiese haben die Verantwortlichen bereits in der Planungsphase einen schonenden Umgang mit dem Naturraum in den Vordergrund gerückt. So soll ein ganzheitliches Grünraumkonzept den Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung so gering wie möglich halten und ein umfassendes Energiekonzept den Energie- und Ressourcenverbrauch minimieren. „Wir haben dieses Gebiet dringend für unsere Betriebe benötigt, waren uns aber auch von Beginn an der Problematik hinsichtlich des Flächenverbrauches bewusst und haben uns deshalb intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Der Wirtschaftspark Kreilhof zeigt, dass Wirtschaft sowie Klima- und Umweltschutz kein Widerspruch sein müssen.“