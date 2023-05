Technologie aus Ybbstal für internationalen Transportmarkt

Über 1.000 Straßenbahnen des französischen Alstom-Konzerns, die in Wien gefertigt werden, befördern täglich Passagierinnen und Passagiere weltweit durch zahlreiche Städte. Viele dieser Fahrzeuge sind mit Einstiegssystemen von IFE ausgestattet.

IFE ist eine Division des deutschen Knorr-Bremse-Konzerns und hat seinen Hauptsitz in Kematen an der Ybbs . IFE ist Weltmarktführer bei Einstiegssystemen für Schienenfahrzeuge. Neben Kematen ist Knorr-Bremse in Niederösterreich auch mit einem Standort in Mödling vertreten. Dort werden Brems- und Wischersysteme für Züge entwickelt, die ebenfalls in Straßenbahnen von Alstom zwischen Österreich und Australien im Einsatz sind.

Bekenntnis zum Standort Österreich

Kürzlich stattete die Führungsetage von Knorr-Bremse Alstom in Wien-Donaustadt einen Betriebsbesuch ab. Oliver Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH, hob dabei die langjährige gute Partnerschaft hervor und verwies auf viele gemeinsame internationale Straßenbahnprojekte: „Wir schätzen Alstom als innovativen Partner und bedanken uns für den Einsatz, Technologie aus Österreich global zum Erfolg zu verhelfen“, meinte er.

„Österreich ist ein attraktiver Standort, zu dem wir uns klar bekennen“, ergänzt Jörg Branschädel, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH. Um den Standort langfristig abzusichern und die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, investiere das Unternehmen in den energieeffizienten, ressourcenschonenden Ausbau des Standorts und die Automatisierung der Produktion in Mödling, hält die Geschäftsführung fest.

Gemeinsam 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„Der Alstom-Standort in Wien ist ein internationales Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen“, hielt Alstom-Österreich-Geschäftsführer Jörg Nikutta beim Betriebsbesuch von Knorr-Bremse fest. „Hier wird von der ersten Idee über die Entwicklung, Produktion und Wartung alles umgesetzt und die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt.“ Aktuell setzt Alstom mit neuen Garnituren für Wien und die Badner Bahn gleich zwei Projekte in der Region um.

Mit rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, viele davon in Forschung und Entwicklung, sind Alstom, Knorr-Bremse und IFE in Ostösterreich bedeutende Arbeitgeber in der Bahnindustrie. 420 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Ybbstal am Standort Kematen beschäftigt.

Keine Neuigkeiten zum Standort Kematen

Keine Neuigkeiten gibt es vom Unternehmen zur Zukunft des Standorts Kematen. Wie die NÖN vor einem Jahr berichtete, steht eine Abwanderung nach Amstetten ins Quartier A, das auf dem Bahnhofsgelände im Entstehen ist, im Raum. Ein Umzug nach Amstetten sei eine der Optionen, die man für die Zukunft der Knorr-Bremse GmbH Division IFE in Erwägung ziehe“, hieß es damals auf Nachfrage. Weiter kommentieren wollte man das aber nicht.

Foto: Alstom

