Im Oktober des Vorjahres erfolgte der Spatenstich für den Wirtschaftspark Kreilhof auf der ehemaligen Steinauer-Wiese. An dem interkommunalen Projekt sind neben der Stadt Waidhofen (40 Prozent) auch die Gemeinden Ybbsitz (40 Prozent), Hollenstein (8 Prozent), Opponitz (8 Prozent) und St. Georgen/Reith (4 Prozent) beteiligt. Auf einer Fläche von sechs Hektar sollen in dem Gewerbepark Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen. Begrünte Dächer und Fassaden, Photovoltaikanlagen auf den Dächern, Drain-Garden-Systeme zur Entwässerung, ein ganzheitliches Energiekonzept sowie eine fundierte Landschaftsplanung sind wesentliche Bausteine des Konzepts. Die NÖN berichtete.

Ein 11.788 Quadratmeter großes Grundstück hat die Daniel Holding GmbH mit Sitz in Oberland erworben. Das Unternehmen wird die Produktionsstätte für die Herstellung und Verarbeitung von Kunststofffolien durch die LITE GmbH nach Kreilhof verlagern. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres vorgesehen.

„Auch die Nähe zur Schulstadt Waidhofen war für uns bei der Standortwahl entscheidend.“ Ewald Offenberger, ATC

Ebenfalls mit den Bauarbeiten begonnen hat auch schon die PB Elektrotechnik GmbH . Das Unternehmen, das derzeit ihren Sitz in der Waidhofner Weyrer straße hat, wird sich hier auf einem 3.344 Quadratmeter großen Grundstück ansiedeln.

Im Herbst möchte die Firma HAFO , die derzeit ihren Sitz in der Lederergasse in Waidhofen hat, mit den Bauarbeiten für ihren neuen Firmensitz starten. Geplant ist ein Bürogebäude samt Ausstellungsraum sowie eine Produktionshalle für die Herstellung von kleinen Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft. Eine Schlosserei wird in die Halle integriert. Dafür hat das Unternehmen ein 7.409 Quadratmeter großes Grundstück im Wirtschaftspark erworben. Im Frühjahr 2022 soll der neue Firmensitz fertig sein. Derzeit sind acht Mitarbeiter im Unternehmen tätig. „Aufgrund unseres Firmenwachstums ist zu erwarten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in den nächsten Jahren noch steigen wird“, sagt Geschäftsführer Richard Haselsteiner. Für den Wirtschaftspark Kreilhof hat man sich wegen der günstigen Lage und der guten Infrastruktur entschieden.

Die Stadt Waidhofen selbst wird im Wirtschaftspark Kreilhof auf einer Fläche von 12.026 Quadratmetern ihre Wirtschaftsbetriebe Altstoffsammelzentrum, Bauhof, Forst und Wasserwerk bündeln.

Vorvorige Woche wurde der Kaufvertrag für ein weiteres Grundstück unterzeichnet. Die im oberösterreichischen Ampfl wang ansässige und im Bereich der Kunststofftechnik tätige ATC Engineering GmbH erwarb ein Grundstück in der Größe von 3.323 Quadratmeter. Dort sollen in Erweiterung zum Stammsitz erweiterte Lagermöglichkeiten, ein Technikum zur Bearbeitung von innovativen Kunststoffprojekten – im Speziellen von Spritzgussprodukten und zugehörigen Werkzeugformen – sowie eine Fertigung für Eigenprodukte entstehen.

Rund 20 neue Arbeitsplätze werden in den unterschiedlichsten Bereichen entstehen. Techniker werden ebenso benötigt wie Produktionsmitarbeiter und Verwaltungspersonal. Der Baubeginn ist für 2023 vorgesehen. „Wir haben den Standort gewählt, weil uns das Konzept des Betriebsbaugebiets Kreilhof sehr gut gefällt, und die Liegenschaft zu unseren Ausbauplänen genau passt“, sagt ATC-Geschäftsführer Ewald Offenberger, der in Waidhofen wohnt und auch die Geschäftsführung des neuen Standorts übernehmen wird. „Auch die Nähe zur Schulstadt Waidhofen war für uns bei der Standortwahl entscheidend. Geeignete Arbeitskräfte zu bekommen ist ein großer Vorteil für uns.“

„Es freut mich sehr, dass sich ein weiteres Unternehmen für den Standort Waidhofen entschieden hat“, hält Bürgermeister Werner Krammer fest. „Die Nachfrage ist nach wie vor groß. Das zeigt, dass die Unternehmen die Infrastruktur schätzen und auch die hohen ökologischen Standards.“