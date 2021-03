Erst im Februar wurde der neue Gewerbepark Kreilhof offiziell präsentiert. Jetzt geht es mit den Grundstücksverkäufen Schlag auf Schlag. Nach der LITE GmbH und der PB Elektrotechnik GmbH sicherte sich nun die Firma HAFO als drittes Unternehmen einen Baugrund.

Das Waidhofner Unternehmen, das für innovative Forsttechnik steht, erwirbt ein Grundstück in der Größe von 7.409 Quadratmetern. Der Baubeginn ist im Sommer/Herbst 2021 geplant.

SPÖ-Vizebürgermeister tritt für einen interkommunalen Kindergarten im neuen Betriebsgebiet ein. Magistrat Waidhofen an der Ybbs

„Wir legen bei diesem neuen Gewerbepark im Waidhofner Gemeindegebiet besonderen Wert auf Natur- sowie Klimaschutz. Die Standards für nachhaltiges Bauen sind enorm hoch und für alle Interessenten verpflichtend einzuhalten“, betont Bürgermeister Werner Krammer und verweist gleichzeitig darauf, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht zwingend ausschließen müssen. „Die Nachfrage nach den Grundstücken ist groß. Diejenigen Unternehmen, die sich entschließen hier zu bauen, sind sich ihrer Verantwortung für die Region bewusst und tragen unsere Idee von einem ökologischen Vorzeigeprojekt mit.“

Der Gewerbepark Kreilhof ist ein Kooperationsprojekt zwischen den fünf Gemeinden Waidhofen, Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith. „Wir setzen auch hier weiterhin auf das Erfolgsmodell der interkommunalen Zusammenarbeit. Nur gemeinsam können wir den Wirtschaftsstandort Ybbstal zukunftsfit machen“, meint der Stadtchef.

SPÖ will Angebot für Kinderbetreuung

Die SPÖ Waidhofen meldet sich mit einer Idee für das neue Betriebsgebiet zu Wort. „Gehen wir auch gemeinsam neue Wege im Bereich der Kinderbetreuung und setzen wir im Betriebsgebiet ‚Steinauergründe‘ eine interkommunale Betreuungseinrichtung, die den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Kindern angepasst ist, um“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Wenn es den Ybbstalgemeinden möglich ist, in wirtschaftlichen Bereichen zusammenzuarbeiten, so sollte das auch im Sozialbereich sein.“

Derzeit habe man in Waidhofen neun Kindergärten und eine Kleinstkindbetreuungseinrichtung, sagt der SPÖ-Chef. Von den neun Kindergärten biete allerdings nur der Kindergarten in der Pocksteiner Straße eine fixe Nachmittagsbetreuung über 13 Uhr hinaus an. Die Landeskindergärten in der Vizthumstraße und der Weitmannsiedlung würden bei Bedarf von Montag bis Donnerstag eine Betreuung bis 16 bzw. 15 Uhr anbieten, der Kindergarten am Oberen Stadtplatz bis 14 Uhr.

Der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung in Waidhofen sei gegeben, ist man seitens der SPÖ überzeugt. „Das zeigen die Anmeldezahlen“, sagt Gemeinderätin Katharina Bahr. Die SPÖ fordert deshalb eine fixe Ausweitung der Betreuungszeiten aller Waidhofner Kindergärten bis mindestens 16.30 Uhr.