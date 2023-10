Blick hinter die Kulissen bei Austria Juice in Kröllendorf

1.500 Besucherinnen und Besucher nutzten am letzten September-Tag die Gelegenheit, einen Betriebsrundgang bei dem Kröllendorfer Fruchtsaftkonzentrat-Hersteller Austria Juice zu machen. Im Rahmen des Rundgangs wurden sämtliche Produktionsschritte der Fruchtsaftkonzentrat-Produktion vorgestellt: vom Dampfkessel und dem Pressen bis hin zur Abfüllung.

Allein am Standort Kröllendorf produzieren 255 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich 60.000 Tonnen verschiedene Fruchtsaftkonzentrate, Getränkegrundstoffe und Aromen. Ein Pressvorgang dauert bei Äpfeln rund 90 Minuten. Danach wird dem Saft im Verdampfer Wasser entzogen, also sein Volumen reduziert und ein Konzentrat hergestellt, das wesentlich haltbarer als Saft ist und auch weniger Lagerkapazität beansprucht. Im zentralen Forschungs- und Entwicklungslabor werden für die weiterverarbeitende Industrie beziehungsweise für getränkeabfüllende Betriebe kundenspezifische Getränkemischungen hergestellt. Dabei reicht das Produktportfolio vom klassischen Fruchtsaft, über Sirupe oder Limonaden bis hin zu Energy Drinks und trendigen Functional Drinks mit zugesetzten Vitaminen oder Proteinen.

„Austria Juice ist einer der führenden Hersteller am Weltmarkt von Fruchtsaftkonzentraten, Getränkegrundstoffen und Aromen“, erklärt Geschäftsführer Franz Ennser. Mit der betriebseigenen Produktentwicklung erfülle Austria Juice Kundenwünsche der Getränke- und Lebensmittelindustrie mit beständig neuen Rezepturen und Getränkegrundstoffen. Zudem sei es das Ziel des Unternehmens, Menschen aus der Region für seine Betriebsaktivitäten zu begeistern und sie als wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Dabei sollen auch neue Berufsfelder in der Region erschlossen werden, wie zum Beispiel die Position der Aroma-Entwicklerinnen und -Entwickler. Während des Tags der offenen Tür warb das Unternehmen für seine Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. In den letzten Jahren investierte der Betrieb mehr als drei Millionen Euro in den Standort Kröllendorf – beispielsweise in eine eigene betriebliche Abwasserreinigungsanlage, in eine Photovoltaik-Anlage oder in ein Analytik-Labor.

Neben dem Einblick in die Produktion und das Produktentwicklungslabor sorgten bei den jungen Besucherinnen und Besuchern die Hüpfburg und das Schminken und Basteln für Abwechslung.