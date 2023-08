Mit Fake-SMS um vierstelligen Betrag geprellt

Eine SMS mit der Aufforderung, die Daten für das Internet-Banking zu aktualisieren, bekam eine Person in Kematen in den Abendstunden des 7. August. Bei dem Online-Formular handelte es sich jedoch um eine Fake-Seite. Das Opfer trug die Daten auf dieser ein, worauf der oder die unbekannten Täter drei Abbuchungen von dem Konto tätigten. Im Summe wurde das Opfer so um einen vierstelligen Betrag geprellt. Leider konnten die Überweisungen nicht storniert werden.